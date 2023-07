La storia del quarto Re Magio nel libro "Lui... il Re" di Claudio Raspollini

Firenze, 23 luglio 2023 - Gaspare, Melchiorre e Baldassare. I Re d'Oriente, i Magi che portarono a Gesù, appena nato, oro, incenso e mirra. Una storia conosciuta, alla quale però ne va accostata un'altra che descrive la vita di Arkan Shanar Melkay, l'atteso di quella compagnia. A raccontarla lo scrittore fiorentino, Claudio Raspollini, nel suo "Lui... il Re", edito dalla Di Carlo edizioni. "Tutto ha inizio -spiega Raspollini- per mano di un archeologo, stanco della monotonia dei suoi lavori di catalogazione, in un anonimo museo statunitense, nel momento in cui arriverà a scoprire l'esistenza di una pergamena destinata a conservare la scoperta del secolo". Una pergamena che, grazie alla suggestiva interpretazione del suo scopritore, ci proietterà in una dimensione inimmaginabile: "La dimensione di Arkan -afferma Raspollini. Un ladro che diventa appunto Re, forse quello che avrebbe dovuto essere il quarto Re Magio. La sua vita è la vita di chi rincorre Gesù, un bambino che tiene sulle proprie spalle il mondo e che centra l'obiettivo solo, quando ormai adulto, termina il proprio percorso sulla Croce. Un Re che, se vogliamo, fallisce ma che, al tempo stesso, obbedisce a quella voce interiore che spinge oltre ogni limite e che chiamiamo fede". Arkan è in prigione a Gerusalemme, dove si trova anche un soldato romano che, nel libro, ne racconta la storia: "Titus, questo il nome del soldato, vede -dice Raspollini- sì la storia di un Re ma, in fondo, la storia di ciascuno di noi. La storia delle nostre speranze, delle nostre aspirazioni. I sogni di libertà e di bellezza. Sentimenti che, in quanto tali, sono regali, ma una regalità che non appartiene ai potenti ma a ogni uomo. Una regalità speciale che ognuno di noi, con le dovute differenze, porta con sé quando, con umiltà e dedizione compie il proprio dovere nonostante tutto e tutti". Lui è il Re ma forse tutti noi possiamo esserlo. Il libro, edito dalla Di Carlo edizioni, è disponibile in libreria e su tutti i principali store online...

