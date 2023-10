Firenze, i primi 50 anni della Kent State University. Festa a Palazzo Vecchio

Firenze, 4 ottobre 2023 - Festa grande a Firenze per i primi 50 anni della Kent State University. Che commemora mezzo secolo di istruzione all'estero nel capoluogo toscano con una serie di eventi che culmineranno con una cena di gala ospitata a Palazzo Vecchio la sera del 5 ottobre dalle ore 18.

La leadership dell’università, insieme ad alcuni dei più grandi sostenitori e sostenitori filantropici dell’educazione globale, si riuniranno per l’occasione con dignitari italiani e rappresentanti delle università partner.

"Come educatori, comprendiamo l'importanza dell'apprendimento immersivo e di andare oltre il conosciuto per ampliare le prospettive", ha dichiarato Todd Diacon, presidente della Kent State University. "Il nostro programma di lunga data a Firenze è un eccellente esempio dell'impatto trasformativo che lo studio all'estero può avere sugli studenti, e siamo orgogliosi di essere tra il primo tre per cento delle università americane che inviano studenti all'estero".

"Siamo enormemente grati per lo stretto rapporto che abbiamo con la città di Firenze", ha dichiarato Fabrizio Ricciardelli, direttore della Kent State Florence e presidente dell'Associazione dei programmi dei college e delle università americane in Italia. "Quando i nostri studenti arrivano dagli Stati Uniti a Firenze, ricevono un caloroso benvenuto, non solo da parte del nostro staff, ma da parte dell'intera città, mentre si integrano nel tessuto social cittadino” La serata metterà in mostra il potere unico dello studio all'estero attraverso spettacoli che danno vita alla storia di Kent State University a Firenze, sullo sfondo del famoso Salone dei Cinquecento. Durante una cena a cura di Vito Mollica, executive chef dell'Atto di Vito Mollica, i partecipanti potranno assistere a uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Manu Lalli, fondatore della Compagnia Venti Lucenti, vincitrice del Fiorino d'Oro nel 2023. I Musicisti dell'Orchestra della Toscana faranno da colonna sonora agli eventi della serata.

Prenderanno parte all’evento il sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente di Kent State University Todd Diacon, il direttore di Kent State University Florence e Presidente di Aacupi (the Association of American College and University Programs in Italy), Fabrizio Ricciardelli, la vice presidente, Philanthropy and Alumni Engagement a Kent State University e Ceo, Ksu Foundation Valoree vargo, il vice presidente di Global Education a Kent State University Marcello Fantoni e l’assessora regionale all’università e alla Ricerca Elisabetta Meucci.

Mentre la Kent State University si appresta a continuare una lunga tradizione di formazione all'estero a Firenze, l'università vuole dare il giusto riconoscimento ai donatori e a partner che hanno reso gli ultimi 50 anni un successo. Il Florence 50th Gala è una celebrazione di queste collaborazioni e un'opportunità per pianificare il futuro. Maurizio Costanzo