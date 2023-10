Il 6 ottobre 2010 nasce Instagram: con le foto ha cambiato il modo di comunicare

Firenze, 6 ottobre 2023 - Compie oggi 13 anni Instagram, l'app che con le foto ha cambiato il nostro modo di comunicare. All’epoca, prima del restyling, nel logo iniziale aveva un omaggio agli scatti vintage Polaroid. È diventata in pochissimo tempo una delle piattaforme più popolari per via dei filtri e delle Storie, anche tra i giovanissimi, ora attratti da TikTok. L'app è stata creata da Kevin Systrom e Mike Krieger, compagni di studi, ed è stata lanciata il 6 ottobre 2010 come una semplice applicazione per iPhone. Dopo poche settimane il contatore dei download è iniziato a salire fino a che nel 2012 Facebook non l'ha acquistata per solo 1 miliardo di dollari, una cifra irrisoria visto il valore attuale.

Dopo l'acquisto da parte della società di Mark Zuckerberg, Instagram ha iniziato ad espandersi e cambiare volto. Si sono aggiunti filtri, funzioni, messaggi diretti, profili verificati, video, la tv, l'eCommerce, spot pubblicitari che favorirono la nascita di una professione nuova, i cosiddetti influencer, fino alla novità che fece di fatto decollare l'app tra i più giovani, ovvero le ‘storie’. Una modalità di racconto breve per immagini e con la musica, presa a prestito da Snapchat, che sparisce nel giro di 24 ore. Ma non è tutto rose e fiori. La piattaforma non è rimasta indenne a episodi di cyberbullismo, razzismo, hate speech, fake news tanto che Facebook ha impiegato anche dei sistemi di Intelligenza artificiale per scovare questi fenomeni in maniera proattiva, cioè prima che vengano segnalati. Una piaga senza fine e non facile da controllare che affligge tutte le piattaforme tecnologiche. Nasce oggi Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Jeanneret-Gris, nato il 6 ottobre del 1887 a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera. Grande maestre dell'architettura, è stato uno dei padri dell'urbanistica contemporanea. Visionario, pittore, scultore, designer svizzero-francese considerato il più influente rappresentante del Movimento Moderno. Molte sue opere sono state iscritte nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco, per il suo approccio innovativo che ha influenzato profondamente il XX secolo, cercando di rispondere alle esigenze della società moderna. Un riconoscimento a dimostrazione della dimensione planetaria del suo lavoro e della sua abilità nel creare un nuovo linguaggio architettonico, capace di rompere con il passato. Ha detto: “Il volo ci ha regalato gli occhi degli uccelli, un punto di vista prezioso per osservare tanto mondo tutto insieme e lo scempio che ne stiamo facendo”.

