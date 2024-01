Firenze, due incidenti nella notte di Capodanno: abbattuti due semafori

Firenze, 1 gennaio 2023 – Due singolari incidenti stradali sono avvenuti nelle prime ore di Capodanno. I veicoli hanno abbattuto dei semafori sui viali di circonvallazione intorno al centro di Firenze. Gli occupanti dei mezzi sono tutti rimasti illesi. Sono scesi dalla loro auto, hanno osservato la situazione e se ne sono andati lasciando sul posto la vettura danneggiata. La polizia municipale li ha poi rintracciati anche grazie alle immagini delle telecamere della zona.

Il primo incidente è avvenuto nella notte di oggi, 1 gennaio. Erano verso le 2.45 quando un'auto è finita addosso ai pali di regolazione del traffico fra viale Lavagnini e viale Strozzi, in zona Fortezza da Basso. Il conducente è uscito dalla vettura e si è allontanato. Il secondo caso è avvenuto in piazzale Donatello di giorni, questa volta verso le 9.45, dove un veicolo Nissan ha perso la traiettoria e ha colpito abbattendo un semaforo. Dalla macchina sono scesi in due, un ragazzo e una ragazza, che hanno poi chiamato un taxi e se ne sono andati. In entrambi gli incidenti stradali sono scattate sanzioni ai sensi del Codice della strada e i risarcimenti assicurativi. Maurizio Costanzo