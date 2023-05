In consiglio comunale con le sciarpe di Fiorentina e Napoli, ma il presidente lo riprende: “In questa sede è un gesto fuori luogo”

Firenze, 8 maggio 2023 – In consiglio comunale a Firenze, oggi pomeriggio, arrivano pure le sciarpe di Napoli e Fiorentina e con esse il richiamo a contenersi fatto da parte del presidente dell'assemblea cittadina Luca Milani.

A essere protagonista del gesto è stato il consigliere comunale di Italexit Andrea Asciuti, originario di Napoli, che ha omaggiato il Napoli campione d'Italia e la sportività della Fiorentina ieri domenica allo stadio Maradona.

«Prendo spunto da questo gesto per chiedere un gemellaggio tra le due tifoserie - ha detto mentre sfoggiava in aula la sciarpa azzurra e quella viola -. Non solo perché hanno un comune rivale, ovvero la Juventus ma pure perché Firenze e Napoli sono legate per motivi storici. Ci sono stati legami tra due dinastie: gli Aragonesi ed i Medici e poi, nell'800 tra i Borboni ed i Lorena». «Capisco e ringrazio per questa testimonianza ma eviterei di portare bandiere, striscioni e sciarpe in Consiglio comunale - il commento di Milani -. Credo che sia fuori luogo».