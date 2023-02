I Bandierai degli Uffizi compiono 50 anni, mostra a Palazzo Vecchio

Firenze, 16 febbraio 2023 - I Bandierai degli Uffizi compiono 50 anni di attività e hanno deciso di celebrare questo importante traguardo con la mostra "Mezzo Secolo per Firenze". Sarà aperta a partire da sabato 18 febbraio fino a venerdì 3 marzo sarà visitabile presso la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, dove saranno esposte bandiere, tamburi, fotografie, video e materiali vari.



La mostra



Nella mostra i Bandierai degli Uffizi si raccontano fra storie e tradizione. Il visitatore è posto al centro di un'esperienza sensoriale molto suggestiva, nella quale potrà immergersi attraverso i filmati, che uniscono luoghi e maestrie in una linea invisibile che spazia nel tempo, raccontando l'essenza stessa dello spirito e della tradizione tramandata da una generazione all'altra. L’esposizione, oltre a raccontare e ripercorrere storia dei bandierai degli Uffizi, vista con gli occhi di chi il gruppo lo vive e lo ha vissuto, rappresenta un'occasione unica per conoscere da vicino una delle tradizioni più apprezzate di Firenze.



Il percorso e gli orari di apertura al pubblico



La mostra pone il pubblico davanti a un percorso storico illustrato su pannelli didascalici corredati da immagini che ritraggono il gruppo nei vari contesti socioculturali. Il visitatore può dunque seguire un percorso storico che corre lungo una linea temporale trascritta su pannellature affiancate da fotografie, il tutto alternato a documentazione storica e statistiche. Il percorso si conclude offrendo la possibilità al visitatore di “entrare” all'interno di una manifestazione e vedersi riflesso lì dentro. La mostra nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio (ingresso da piazza della Signoria)è ad ingresso libero ed è visitabile sabato 18 febbraio dalle ore 12 e 30 alle 18, e poi da domenica 19 febbraio a venerdì 3 marzo ogni giorno dalle ore 10 alle ore 18.



La storia del gruppo



Il gruppo fu fondato nel 1973 con i primi otto pionieri, nel tempo sono stati 300 in tutto coloro che hanno avuto l'onore di essere ammessi fra i Bandierai. Oggi si contano 80 membri, di cui circa 40 sono sbandieratori, una ventina sono i tamburini, un'altra ventina i gonfalonieri. Si esibiscono sempre col giglio rosso di Firenze. Si tratta di una tradizione che venne rilanciata al seguito delle più importanti manifestazioni storiche fiorentine e fa parte integrante del Corteo storico Fiorentino e del Calcio storico, I vessilli impugnati dagli alfieri riportano stemmi delle antiche magistrature fiorentine del XVI secolo.



Mezzo secolo di attività nel mondo



Gli Sbandieratori di Firenze sono apprezzati e richiesti nel mondo intero, dove danno spettacolo e tengono in alto il Giglio, emblema della città. Negli anni hanno avuto modo di esibirsi in contesti globali, come ai Mondiali di Calcio del 1986 a Città del Messico, al Torneo Sei nazioni di rugby a Roma nel 2019 e a Edimburgo nel 2001, al Columbus Day negli Stati Uniti (a New York, a Chicago, a San Francisco) e a molti altri eventi di respiro internazionale. Il 2023 è iniziato nel migliore dei modi, a gennaio si sono infatti esibiti durante la "Calvalcata dei Re Magi’, sfilando per le strade del centro di Madrid mandando in visibilio le persone. Hanno partecipato all’evento come ospiti d’onore, invitati dal comune di Madrid e dall’Ambasciata d’Italia, e si è trattato di una imponente manifestazione folcloristica, molto attesa dalla cittadinanza madrilena, dopo gli anni della pandemia, che ha riscosso grandissimo successo. Ma questa è solo una delle tante e applauditissime esibizioni degli sbandieratori, che hanno sfilato in molte nazioni, dal Brasile al Giappone alla Germania, riscuotendo ovunque uno straordinario successo. Il gruppo vanta infatti circa 2.000 esibizioni in tutto il mondo.



Maurizio Costanzo