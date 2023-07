Giornata mondiale del cervello. Sapete che bere troppo caffè può ridurre la materia grigia?

Firenze, 23 luglio 2023 - Oggi, 22 luglio, è la Giornata mondiale del Cervello, dedicata ad un organo del corpo umano complesso e per certi versi ancora sconosciuto, nonostante molti studi ne abbiano carpito molti ‘segreti’. Ad esempio il consumo eccessivo e regolare di caffeina può ridurre il volume di materia grigia. La buona notizia però è che bastano dieci giorni di depurazione per invertire gli effetti. Questo, almeno, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Cerebral Cortex, condotto dai ricercatori dell'università di Basilea, che hanno valutato gli effetti dell’assunzione di caffeina sul cervello e sul sonno.

È stato poi scoperto che esiste una comunicazione continua e bidirezionale tra il corpo e il cervello. A questo proposto è stata sviluppata una tecnologia in grado di sondare i circuiti neurali che influenzano la fame, l'umore e una serie di malattie. Lo ha dimostrato uno studio degli ingegneri dell'Istituto di Tecnologia Del Massachusetts, pubblicato su Nature Biotechnology. "L'aspetto entusiasmante – hanno detto i ricercatori - è che ora disponiamo di una tecnologia in grado di pilotare la funzione intestinale e comportamenti come l'alimentazione". Altri studi hanno dimostrato che la maternità può cambiare la struttura del cervello delle donne. In particolare, le mamme possono sperimentare cambiamenti nelle loro reti subcorticali limbiche, la parte del cervello associata agli ormoni della gravidanza. Ma c'è di più: anche gli uomini subiscono cambiamenti cerebrali dopo la nascita del loro primo figlio. A suggerirlo, uno studio dei ricercatori del Carlos III Health Institute di Madrid secondo cui i neo padri perdono una parte percentuale o due del volume corticale dopo la nascita del loro bambino. Come mai il cervello dei padri si riduce del 2% dopo la nascita di un figlio? La ragione rimane poco chiara, ma i ricercatori suggeriscono che il cambiamento potrebbe rendere più facile per i padri connettersi con il proprio figlio. Altri studi hanno dimostrato che il cervello umano è diminuito di dimensioni circa 3.000 anni fa. Un team di ricercatori statunitensi guidati dal Dartmouth College di Hanover ha attestato questo fatto sorprendente: "I nostri cervelli sono più piccoli rispetto ai cervelli dei nostri antenati del Pleistocene". È stato poi dimostrato che un lavoro cognitivo prolungato per diverse ore può essere logorante come le attività fisiche intense. A scoprirlo uno studio, descritto sulla rivista Current Biology, condotto dagli scienziati dell'Università Pitiè-Salpetrière di Parigi. Altra curiosità riguarda i polpi, che sono creature davvero insolite: hanno tre cuori, otto arti e un'intelligenza acuta, con un sistema nervoso esteso dotato di oltre 500milioni di neuroni. Possono aprire barattoli, risolvere enigmi e torcere gli otto tentacoli in modi praticamente illimitati. Alcuni scienziati pensano ai polpi come creature con un organo cerebrale centrale e otto cervelli ausiliari distribuiti nei vari tentacoli.