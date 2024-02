Foibe, il treno del ricordo fa tappa a Firenze

Firenze, 22 febbraio 2024 - Ha fatto tappa a Firenze, al binario 16 della stazione di Santa Maria Novella, il Treno del ricordo, un progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi in occasione del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

Ad attendere il Treno del ricordo, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli, lungo la banchina studenti, esponenti delle associazioni degli esuli, rappresentanti istituzionali e politici, soprattutto di Fratelli d’Italia. La mostra allestita all'interno attraverso immagini, video e testimonianze permette di ripercorrere idealmente il viaggio compiuto dagli esuli giuliano dalmati. I quattro vagoni principali (a cui si aggiungono quelli di ingresso e uscita) faranno da cornice alle quattro sezioni in cui è suddivisa l’esposizione: Italianità, Esodo, Viaggio del dolore e Ricordi di una vita. Lungo il percorso si possono vedere i filmati di repertorio provenienti dall’Archivio Istituto Luce e da Rai Teche, video originali, fotografie e masserizie fornite dall'Istituto Regionale per la Cultura Istriana-Fiumana-Dalmata (IRCI).

Per il governo c’era la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella che ha definito le foibe e l’esilio “la più terribile ingiustizia sofferta dagli italiani” e ha parlato di debito nei confronti delle vittime “che possiamo saldare solo con la memoria e la ricostruzione storica”. "Il termine foibe – riprende - è stato indicibile per anni, e per troppo tempo, è stata una tragedia dimenticata". Ad accogliere la ministra l'assessora alla cultura della memoria di Palazzo Vecchio Maria Federica Giuliani che ha parlato della necessità di riportare alla luce questo capitolo della storia italiana, in cui Firenze ha avuto un ruolo centrale: "Nessuno deve avere paura della verità. Anche a Firenze arrivarono gli esuli provenienti da Istria, Dalmazia, Venezia Giulia, in 580 trovarono ospitalità nell’ex manifattura Tabacchi di Sant'Orsola, che operò come centro di raccolta profughi dal 1945 al 1955. Vi confluirono le famiglie dei dipendenti della Manifattura Tabacchi di Pola, vennero ricavati precari separè di legno e cartone legati con lo spago, 272 ambienti familiari". "Un museo ed una epigrafe li ricorderà loro in questo luogo - annuncia l'assessora Giuliani - Firenze ha inoltre dedicato un giardino a Norma Cossetto, vittima di quella ferocia. Infine, per chi soprattutto volesse approfondire le tematiche legate al Giorno del Ricordo ed alla storia del confine orientale, troverà alla biblioteca comunale delle Oblate un importante patrimonio librario costituito dal Fondo Istria Fiume e Dalmazia, ottenuto grazie a donazioni provenienti da associazioni, enti e privati cittadini proprio con l’intento di mantenere vivo il ricordo dell’esodo della popolazione di lingua italiana dalle zone passate alla Jugoslavia alla fine del secondo conflitto mondiale".

Dopo la tappa fiorentina, sabato 24 il convoglio sarà a Roma Ostiense, domenica 25 a Napoli Centrale per concludere la sua corsa martedì 27 a Taranto.