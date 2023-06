Firenze, torna la Domenica Metropolitana: ingresso gratis nei musei

Firenze, 30 giugno 2023 - Domenica 2 luglio torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze potranno visitare gratuitamente i musei cittadini e prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate grazie all'iniziativa di Comune e Città Metropolitana di Firenze, con Mus.e e il supporto di Giotto, love brand di Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

Come ogni estate riaprono torri, porte e fortezze fiorentine che permetteranno di scoprire la storia della città, del suo sistema difensivo e di godere di un panorama mozzafiato su tutta Firenze. La proposta si inserisce nei programmi di valorizzazione di Firenze sviluppati dai Musei civici fiorentini e da Muse con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Patrimonio Mondiale e della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze: i cittadini potranno partecipare alle passeggiate e ai percorsi in bicicletta nel centro storico, visitare le porte e le fortezze e raggiungere la cima delle torri fiorentine. Domenica 2 luglio sarà possibile visitare Porta San Frediano, cuore del popolare quartiere storico fiorentino e passeggiare Intorno a Porta San Gallo per esplorare la zona di Firenze che si sviluppa intorno a piazza Libertà.

Riapre anche Forte di Belvedere con una nuova mostra personale di Nico Vascellari: Melma. Il poliedrico artista propone un progetto espositivo inedito pensato ad hoc per lo spazio del Forte, tra i bastioni che si affacciano su Firenze e l’interno della palazzina rinascimentale. Melma raccoglie opere di diversa natura come video, sculture, collage, installazioni e indaga la relazione tra uomo e natura, intrecciando la dimensione personale con quella collettiva.

Numerose le attività previste a Palazzo Medici Riccardi dove sarà possibile visitare la mostra dedicata a Luca Giordano, grande maestro del Barocco italiano. Nelle sale del palazzo sono esposte opere di grande qualità, giunte a Firenze grazie a prestigiosi prestiti di istituzioni internazionali: gli adulti potranno partecipare alle visite guidate incentrate sui vari temi della mostra mentre i più piccoli potranno partecipare all’atelier Meraviglie dell’arte.

Al Museo Novecento è visitabile la mostra Lucio Fontana. L’origine du monde, testimonianza dell’indagine dell’artista sulla materia, sulla vita e sul cosmo. Presso lo stesso museo sono aperte le esposizioni temporanee The Messages of Gravity di Luca Pozzi e Y.Z. Kami. Light, Gaze, Presence, che è dislocata anche in altre prestigiose istituzioni culturali fiorentine. Al Museo Bardini e a Palazzo Medici Riccardi sarà possibile ammirare le opere dell’artista americana Rachel Feinstein nella mostra Rachel Feinstein in Florence, che raccoglie opere che spaziano dalla scultura alla pittura; la sua arte ha una dimensione onirica che trae ispirazione tanto dal periodo classico quanto da quello rinascimentale passando attraverso le favole moderne e i cartoons.

Presso Mad Murate Art District è possibile fare visita alla mostra Standby. Installation view di Chiara Bettazzi. Maurizio Costanzo