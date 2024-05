Firenze, taglia la strada a un 22enne e lo aggredisce

Firenze, 29 maggio – Aggredito in strada da un uomo alla guida di un furgone che ha bucato un segnale di dare precedenza. Lui è un ragazzo fiorentino di 22 anni che era in moto con la sua fidanzata 18enne quando il guidatore, subito dopo il cavalcavia di piazza Alberti, in direzione lungarno, gli ha tagliato la strada.

L'episodio è avvenuto questa mattina alle 12.40. Quando il 22enne gli ha fatto notare l'infrazione, l'uomo, sulla cinquantina, lo ha prima aggredito verbalmente e poi è passato dalle parole alle vie di fatto strattonando il ragazzo. "Ho cercato di spiegargli quello che aveva fatto ma lui mi ha spintonato e sono finito nel mezzo di strada con il rischio che potesse succedere qualcosa di più grave. C'erano delle persone che hanno assistito al tutto. Mi chiedo: ma che esempio possiamo dare alle nuove generazioni se ci sono adulti che si comportano così?".