Firenze, record di auto spaccate in piazza Vittorio Veneto: 100 in un mese

Firenze, 28 ottobre 2024 - Un'altra auto danneggiata tra piazza Vittorio Veneto e il lungarno Vespucci fa salire il bilancio delle spaccate a 100. Sono quelle registrate dal 1 settembre. Un traguardo che il quartiere non avrebbe mai voluto raggiungere.

A fare la triste scoperta un abitante che, arrivato in piazza Vittorio Veneto, ha trovato il solito tappeto di vetri a terra. Subito dopo il passaparola e poi la notizia sui social: raggiunta quota 100. Un episodio non nuovo, giurano i residenti che stanno preparando un copioso dossier fotografico che si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi scatti. In tutti i casi, come al solito, centinaia di euro di danni con l’obiettivo di portar via qualche spicciolo. Sono tante le persone che hanno già fatto più di una denuncia per i danni subiti, poi c'è chi ha deciso di non riparare il vetro lasciando il finestrino con una busta nera di quelle della spazzatura e chi sta correndo ai ripari con antifurti o addirittura cartelli che facciano da deterrente. "In questa macchina non c'è niente da rubare. Per favore non rompere il vetro" scrivono in preda alla disperazione alcuni residenti dell'Oltrarno.

E' quello che ha fatto anche Gherardo Cencioni, abitante di viale Fratelli Rosselli, che per dieci volte ha dovuto fare i conti con finestrini e specchietti in frantumi. Nonostante ciò Cencioni non riesce proprio ad abituarsi all'immagine dei vetri a terra sotto casa: "Io ho messo un cartello 'Mi avete già derubato dieci volte, quindi l'auto non contiene niente'. Non ne possiamo più. Non si può vivere in queste condizioni". Gherardo la sua zona l'ha vista cambiare tanto. Lui ci è nato in viale Fratelli Rosselli "ma dal 2018 la situazione è sfuggita piano piano di mano fino a questo momento, uno dei peggiori in assoluto. Abbiamo tutti paura a lasciare la macchina parcheggiata". Infatti, per segnalare l'escalation è nato anche un gruppo Facebook Spaccate piazza Vittorio Veneto dove gli aggiornamenti sono quotidiani.

In San Jacopino non va meglio: tra via Galliano via del Ponte alle Mosse sono sei le auto spaccate nelle ultime 24 ore. "Noi non ne possiamo più, siamo ostaggio di una banda di malviventi" conclude Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino.