Firenze, piantine in regalo alle Cascine per sensibilizzare sui cambiamenti climatici

Firenze, 8 settembre 2023 - Centinaia di piantine in regalo da portare a casa e piantare nei propri giardini o balconi ed essere tutti un po’ più consapevoli dei cambiamenti climatici in corso. E’ l’iniziativa chiamata ‘Piantala’ di Casa Panacea, un gruppo di liberi cittadini che lottano per contribuire a salvare l’ambiente, che si svolgerà domenica 10 settembre dalle 11 in piazzale Kennedy alle Cascine. I volontari di Casa Panacea da anni contribuiscono a pulire il Parco delle Cascine, con appuntamenti mensili. Ora lanciano il progetto ‘Piantala’ per invitare le persone a mettere uno o più alberelli nei giardini e piante sui balconi e nelle abitazioni, così da dare una mano all’ambiente e prendere più consapevolezza dei mutamenti del clima e della necessità di intervenire. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Firenze. “Ognuno di noi, con azioni all’apparenza piccole, può fare la differenza per contrastare l’inquinamento e migliorare l’ambiente in cui viviamo - sottolinea l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio -. Grazie ai ragazzi di Casa Panacea per questa iniziativa che rende i cittadini protagonisti del cambiamento”. Maurizio Costanzo