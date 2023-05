Firenze. Paura all’Isolotto: crolla un muro di confine e si abbatte in una corte interna

Firenze, 11 maggio 2023 - Crollo nella notte di un muro all'interno di un parcheggio nel quartiere dell'Isolotto. L'episodio è avvenuto intorno alle due.

Secondo quanto ricostruito i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-ovest, sono intervenuti questa notte alle 1.55 in via Palazzo dei Diavoli, a seguito del crollo di un muro di confine, che si è abbattuto in una corte interna adibita a parcheggio di auto e ciclomotori.

I veicoli, a seguito del cedimento, sono rimasti danneggiati. Non si segnalano persone coinvolte. Sono in corso le indagini dei vigili del fuoco che cercheranno di fare chiarezza su quanto accaduto e di ricostruire la dinamica dei fatti per valutare se sussistano eventuali responsabilità.