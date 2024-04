Firenze, nasce primo centro interuniversitario d'Italia di ricerca sulla cultura mongola

Firenze, 16 aprile 2024 - All’Università di Firenze il primo centro interuniversitario italiano di ricerca sulla cultura della Mongolia. Si svolgerà venerdì 19 aprile nell’Aula magna dell’Ateneo fiorentino la cerimonia di inaugurazione del Centro interuniversitario di ricerca “Asia, Nomadic Cultures, Mobility and Environment Study Center - Mongolian Culture Center (naMec)” (ore 10.45 – piazza San Marco 4) costituito insieme all’Università di Parma (Unipr) e avrà sede in Via Gino Capponi, 9. Interverranno, oltre alla rettrice Alessandra Petrucci, Nomin Chinbat, ministra della Cultura della Mongolia; Maria Cecilia Mancini, prorettrice alle relazioni internazionali Unipr; Giorgia Giovannetti, delegata ai rapporti internazionali e accordi multilaterali di Unifi; Tserendorj Narantungalag, ambasciatrice della Mongolia a Roma; Paolo Liverani, direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) di Unifi; Massimo Magnani, direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali di Unipr. La giornata prevede la prima conferenza in Italia di Bumochir Dulam, consigliere per la politica culturale e religiosa del presidente della Mongolia e presidente del Consiglio accademico dell’ International Institute for the Study of Nomadic Civilizations. All’inaugurazione del centro, in Via Capponi, 9, interverranno la docente Sagas di Discipline demoetnoantropologiche Nadia Breda e la docente Unipr Sabrina Tosi Cambini, componenti della Direzione del naMec. Maurizio Costanzo