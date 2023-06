Firenze, inaugurata in piazza San Lorenzo un’installazione inclusiva

Firenze, 25 giugno - Un'installazione architettonica in piazza San Lorenzo per sensibilizzare sui temi del volontariato e dello spazio urbano inclusivo. In piazza San Lorenzo è stata inaugurata "Vedila diversaMente", opera site - specific che invita a guardare un'architettura simbolo della città da una prospettiva diversa realizzata dagli studenti della Scuola di Architettura dell’Università di Firenze sulla base di un’iniziativa di Pallium OdV e di tre giovani under 35 nell’ambito della manifestazione Social Innovation Jam. All’inaugurazione era presente la vice sindaca del Comune di Firenze Alessia Bettini e il direttore del Dipartimento di Architettura Dida Giuseppe De Luca. “È davvero significativo quando l’arte urbana esprime valori importanti che si richiamano a una visione della città inclusiva e attenta a tutti, ed è ciò che è avvenuto in questo caso. Nel cuore di Firenze, a san Lorenzo, un’opera che vuole lanciare un messaggio forte. Ringraziamo Pallium, realtà da sempre impegnata sul fronte della solidarietà, gli studenti che hanno lavorato a questo progetto e tutti coloro che ne hanno permesso la realizzazione a partire da Fondazione CR Firenze sempre attenta a dare gambe a idee di valore” - così la vicesindaca Alessia Bettini. ''Il mondo del volontariato e del Terzo Settore - dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - stanno soffrendo un po' la mancanza di nuove leve, soprattutto tra i più giovani. Assume dunque un grandissimo valore questo progetto che ha anche il pregio di sensibilizzare sui temi dell'inclusione e dello spazio urbano che ricoprono oggi un peso assai importante nel dibattito contemporaneo. Complimenti a tutti gli artefici dell'operazione e alle Istituzioni che l'hanno sostenuta col consueto impegno ed entusiasmo''. Con l’intento di coinvolgere e sensibilizzare la comunità, Pallium - che da sempre ha l’obiettivo di dare voce alle persone più fragili - aveva partecipato alla terza edizione di Social Innovation Jam di Siamo Solidali e Fondazione CR Firenze e realizzato un crowdfunding per il progetto #Firenzepertutti con raddoppio della cifra da parte della Fondazione. Con il supporto del Laboratorio di Architettura e Autocostruzione del Dida, 44 studenti della Scuola di Architettura, coordinati dal Prof. Leonardo Zaffi, con le architette Eletta Naldi e Luciana Bizzini, hanno progettato e realizzato con un laboratorio didattico allestito in piazza San Lorenzo a Firenze, una grande struttura in legno, a carattere simbolico sui temi della proposta vincitrice del bando. Ha aggiunto la vicepresidente Pallium OdV, Patrizia Cortevesio: “Pallium ha partecipato con entusiasmo alla terza edizione di Social Innovation Jam perché ha potuto realizzare un progetto rendendo i giovani parte attiva e attuativa del progetto stesso. L’obiettivo con cui ci siamo avvicinati alla manifestazione promossa dalla Fondazione CR Firenze Siamosolidali era quello di avvicinare i giovani al mondo del volontariato: ci siamo riusciti e i giovani studenti di Architettura sono stati i validi artefici dei nostri propositi”. “Vedila diversamente” nasce dalla riflessione che molti degli ostacoli che rendono difficile la realizzazione di uno spazio urbano realmente inclusivo e che non favoriscono la percezione dei diversi livelli di benefici provenienti dall’attività di volontariato, dipendono molto anche da aspetti immateriali, ovvero da come ognuno di noi riesce a porsi nel rapporto con gli altri, accogliendo punti di vista molteplici e modificando il proprio, anche quello più consolidato e apparentemente scontato, per conseguire davvero una “Firenze per tutti”. L’installazione a carattere temporaneo realizzata in autocostruzione, visitabile fino al 17 luglio, rilegge nella dimensione reale, quattro partiti decorativi del prospetto laterale della Basilica di San Lorenzo trasferendoli inclinati nel piano dell’area pedonale sottostante al sagrato. Viene così ribaltato una visione abituale e familiare per abitanti e visitatori, permettendo di percepire “diversamente” e in modo nuovo dimensioni e rapporti. La struttura, interamente in legno, parte del quale è stato recuperato da una precedente installazione, è lunga 28,50 metri e larga da 4 a 9 metri e si presenta inclinata verso il sagrato della chiesa, tagliata secondo la conformazione dello spazio pedonale antistante. Si ringrazia il Comune di Firenze per il patrocinio e la gentile collaborazione, la Fondazione CR Firenze, Siamosolidali e SI-Jam per il contributo, e il Dipartimento di Architettura Dida dell’Università degli Studi di Firenze. Maurizio Costanzo