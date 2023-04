“Firenze in Vetrina”: le attività che sono riuscite a promuovere meglio la fiorentinità

Firenze, 14 aprile 2023 - Le vetrine più belle sono salite sul podio e sono state premiate. Nell’ambito della “Settimana del Fiorentino” oggi nella Sala Firenze Capitale di Palazzo Vecchio si è tenuta la premiazione del concorso “Firenze in vetrina”, promosso da Confesercenti per valorizzare la vetrina più bella e quella che abbia saputo esaltare fiorentinità, le tradizioni e il Capodanno Fiorentino. L’iniziativa, nata in collaborazione fra i Centri Commerciali Naturali aderenti a Confesercenti Firenze e l’amministrazione comunale, ha visto coinvolte decine di negozi.

Le foto scattate alle vetrine che hanno esaltato, in quella settimana, la fiorentinità sono state postate sui vari social. Le 10 foto che hanno ottenuto più “Like” sono state selezionate da una giuria che ha poi scelto le migliori tre premiate oggi in sala Firenze Capitale alla presenza dell’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini e del consigliere delegato dal sindaco alla valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli e di Santino Cannamela presidente Confesercenti città di Firenze, Lucilla Cracolici coordinatrice Confesercenti centri commerciali naturali e Lapo Cantini responsabile Confesercenti città di Firenze.

I premi sono stati assegnati da una commissione costituita ad hoc e composta da: Carla Tuci Visual Merchandising Designer and Teacher, Mirco Ruffilli e Wikipedro. I vincitori sono: Erboristeria Isolotto Store di via Libero Alderotti, lo Studio Fotografico Sonia Guerzoni e l'Erboristeria Le Erbe di Ann di via Vittorio Emanuele II.

“Valorizzare la creatività dei nostri negozi e delle nostre botteghe e promuovere la fiorentinità e le tradizioni sono alla base di questo concorso che ha visto moltissimi partecipanti e ha portato ad esprimere molte idee” ha detto Bettarini.

“Un concorso – ha detto Mirco Rufilli – che ha dimostrato come le nostre attività commerciali siano parte integrante è fondamentale della nostra città anche in fatto di promozione di fiorentinità e tradizione. Vetrine che hanno contribuito, in maniera determinante all’interno della settimana del fiorentino, a promuovere quella grande e bella Firenze fatta di arte, cultura ma anche di botteghe che i nostri cittadini vivono e apprezzano sempre in maniera importante”.

“Ringraziamo tutti i centri commerciali naturali del ‘nostro’ coordinamento per aver preso parte a questa prima, importante iniziativa di coinvolgimento del commercio in una manifestazione, quella de ‘la Settimana del fiorentino’ che sta crescendo a vista d’occhio e che potrà magari diventare, nell’immediato futuro, anche un grande evento di valorizzazione della città” conclude Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze.