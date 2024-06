Firenze, il ministro Nordio: “Il carcere di Sollicciano è superato, cerchiamo nuovi spazi”

Firenze, 4 giugno 2024 – Tappa fiorentina per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione di un incontro organizzato da Fratelli d’Italia e associazioni forensi, moderato da Erika Pontini, capocronista della cronaca di Firenze della “Nazione”, Nordio ha toccato diversi temi nazionali a partire dallo sciopero dei magistrati: «Lo sciopero è un sacro strumento di lotta della classe lavoratrice. Esiste anche per alcuni casi la precettazione. Se i magistrati accettano questo tipo di lotta che facciamo la precettazione dei Pm? Arriveremmo ad una contraddizione metafisica. Per cui spero che i magistrati non scioperino. Sono poi convinto che gli italiani non capirebbero uno sciopero dei magistrati» e «il credito della magistratura, che è già crollato in questi anni, crollerebbe ancora di più».

Il ministro tocca anche un problema nazionale come il sovraffollamento carcerario, ma con un aspetto che riguarda Firenze, ovvero il carcere di Sollicciano. «La situazione del carcere fiorentino di Sollicciano la conosco da tempo. È un carcere nato con caratteristiche oggi superate. Le risorse per costruire carceri nuove non ci sono e se anche ci fossero costruire nuove carceri non ha l'immediatezza che il tempo richiede. Stiamo cercando, e lo abbiamo già fatto a Grosseto, di trovare spazi. Il sovraffollamento non lo risolvi mandando fuori i detenuti ma neanche tenendoli dentro in condizioni disumane. L'unica via di mezzo è trovare strutture, non necessariamente caserme, che in tempi brevi siano compatibili con le esigenze, e che abbiano anche spazi all'aperto per il lavoro e lo sport»

Secondo Nordio con la riforma dei due Csm ci sarà un sorteggio tra i non togati già selezionati dal Parlamento e un sorteggio tra i magistrati, e «quello tra i magistrati avviene tra quelli con almeno 15 anni di esperienza, già valutati positivamente tre o quattro volte, il che significa che il magistrato in questione è intelligente, bravo, capace e onesto. Questo canestro dei magistrati è per forza composto da persone iperqualificate. Il sorteggio serve a spezzare il legame tra eletti e elettori, a spezzare il potere delle correnti. È questa l'innovazione epocale».

«Oggi il Csm viene eletto attraverso i voti dei magistrati iscritti nelle correnti, e il Csm sta alle correnti come il Parlamento sta ai partiti», ha aggiunto Nordio. «La magistratura deve essere indipendente anche da se stessa, non solo dall'esecutivo e dal Parlamento - ha proseguito -. Con la mia riforma le correnti resteranno, ma avranno perso potere sia per l'aspetto amministrativo nel Csm sia nell'ambito disciplinare».

Il ministro della Giustizia ha poi affrontato il tema dell’abuso d’ufficio. «Per l'abuso d'ufficio, ogni anno ci sono 5mila indagini senza ragione che instillano la paura della firma in un pubblico ufficiale. Su 5mila indagini a sentenza 3-4 volte. Il costo è immenso perché un processo per abuso d'ufficio è tra i più lunghi che esistano, e rallenta la Pa. Abolendo questo reato ci sarà un decremento penale e una velocizzazione e ne risentiranno in positivo anche gli investimenti. Per combattere la corruzione abbiamo un arsenale normativo e l'abuso d'ufficio da solo è un reato evanescente e non è neanche un reato spia».