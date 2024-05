Firenze, nuova vita al giardino di via del Mezzetta. Più verde e più divertimento

Firenze, 26 maggio 2024 - Un nuovo parco da vivere, più grande, più alberato, con più giochi per bambini e nuovi vialetti pedonali, una palestra all’aperto, area pic nic e presto una nuova Fattoria didattica. E’ il giardino del Mezzetta rinnovato, grande area verde della zona di Coverciano che è stata sottoposta a interventi di riqualificazione per quasi mezzo milione di euro.

Il progetto ha previsto più di un centinaio di nuovi alberi e un’ampia area dedicata a cespugli ed erbacee, nuovi giochi inclusivi, nuovi vialetti ciclopedonali modello ‘strade bianche’ e aree ristoro e riposo. La cerimonia di inaugurazione si è svolta stamani alla presenza dell’assessore all’ambiente Andrea Giorgio e del presidente del quartiere Michele Pierguidi, insieme a una passeggiata fino a San Salvi organizzata dalla compagnia teatrale dei Chille della balanza.

Firenze, il giardino di via del Mezzetta

“In questi anni abbiamo investito molto su parchi e giardini della città - ha sottolineato l’assessore Andrea Giorgio - perché riteniamo che una città con più spazi verdi pubblici sia una città più vivibile e sostenibile ed è per questo che abbiamo svolto numerosi interventi, dal centro alla periferia, costruendo aree più belle e piacevoli, aumentando il numero di alberi e di arredi, dalle panchine ai giochi alle aree fitness, perché questi spazi pubblici siano sempre più vissuti da tutte e tutti. I parchi e i giardini sono una grande risorsa per i fiorentini, vogliamo che diventino sempre più un luogo di incontro, di svago, di sport e relax per tutte le generazioni”.

“Il giardino di via del Mezzetta - continua l’assessore - è uno spazio molto frequentato da studenti, anziani, bambini, famiglie e abbiamo voluto offrire loro una zona sempre più piacevole che sarà un pezzo della riqualificazione complessiva della zona. Grazie a questo intervento il giardino è stato ampliato e reso accessibile a tutti e attraversabile in sicurezza grazie ai nuovi vialetti pedonali e ciclabili, abbiamo inserito nuove aree gioco, una palestra all’aperto, un'area pic-nic, nuovi arredi e giochi inclusivi, oltre a nuovi alberi e piante, valorizzando il collegamento con l’area di San Salvi: un nuovo parco da vivere per tutto il quartiere”.

“Inoltre - ha concluso Giorgio - abbiamo in corso un progetto con la Fondazione CR Firenze per creare una nuova Fattoria didattica nell’immobile oggi abbandonato”.

Firenze, il giardino di via del Mezzetta

Il progetto

Finanziato dai fondi europei React e ha visto la piantagione di 115 nuovi alberi (tra i quali molti ciliegi e peri) di varie specie e grandezza, la realizzazione di percorsi di viabilità ciclo-pedonale, l'inserimento di nuove panchine e arredi per la fruizione del parco, il rinnovo e l'ampliamento delle aree giochi per bambini. Su via del Mezzetta ai due accessi già presenti è stato aggiunto un ingresso nelle vicinanze della residenza universitaria. All'interno del parco sono stati realizzati vari assi ciclopedonali in strada bianca sterrata: un asse in direzione est-ovest fino al nuovo ingresso su via del Gignoro, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente; dal nuovo ingresso vicino alla residenza universitaria c’è un altro asse rettilineo in direzione nord-sud che si prolunga verso la ferrovia attraversando la parte di nuovo parco e che si connette con la viabilità esistente del complesso di San Salvi verso ovest con un nuovo ingresso. All'incrocio dei due nuovi assi è stata realizzata un'area pic-nic tra quattro filari di ciliegi. E’ stata ampliata anche l’area cani ed è stata dotata di un fontanello di acqua potabile. Per quanto riguarda i nuovi alberi, sono state scelte specie locali e richiedenti bassa manutenzione come aceri, ciliegi, querce, gingko biloba, lecci, tutti dotati di un impianto di irrigazione a goccia per evitarne la sofferenza nei mesi più caldi.