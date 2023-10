Firenze, percorsi botanici e piante rare: torna Flower Show

Firenze, 11 ottobre 2023 - Firenze sta per diventare per due giorni la capitale di piante e fiori, tra i più belli e rari. La sesta edizione della fiera florovivaistica Firenze Flower Show, con la sua mostra mercato di piante rare e inconsuete, si svolgerà al Giardino Corsini il 14 e il 15 ottobre. Circa 70 espositori presenteranno rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo, comprese le varietà che permettono di dare colore e meraviglia ai balconi e ai giardini durante il periodo invernale, e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema green.

"Tanti saranno i corsi collaterali gratuiti - ha detto Lucia Boccolini, ideatrice del Circuito Flower Show, presentando oggi a Firenze l'appuntamento del 14 ottobre -, organizzati soprattutto per chi, magari, non ha il pollice verde ma che vuole avvicinarsi alla natura. Proprio questa è la missione della manifestazione infatti: avvicinare il pubblico il più possibile alla natura. E a proposito di natura, chi viene accompagnato dal proprio animale domestico, avrà la possibilità di avere il biglietto ridotto, proprio perché i nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti”.

"Anche questa è una stagione in cui si può lavorare con le piante - ha affermato Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana con delega all'agricoltura - e prendere confidenza con un mondo che forse non abbiamo sempre a disposizione o che conosciamo. Mai come in questi tempi di cambiamenti climatici è importante ricordare che bisogna investire sul verde anche all'interno della città”.

