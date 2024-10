Firenze aveva una Festa del Ringraziamento. E si celebrava proprio il 28 ottobre

Firenze, 28 ottobre 2024 - Fino alla metà del secolo scorso, il 28 ottobre si festeggiava a Firenze la Fiera di San Sinome, che si teneva nell’omonima piazza. Si vendevano e cucinavano i tipici prodotti autunnali, come le castagne e il vino nuovo. Il motto della festa era infatti: “Per San Simone ballotte e vin novo”. Veniva acceso un grande fuoco dove si bollivano e si arrostivano le castagne e si preparavano specialità come la ‘pattona’, e il migliaccio, condito con l’uvetta e il ramerino. È stata a lungo una giornata importante e molto attesa per ringraziare per il buon raccolto. Del resto castagne e novello rappresentavano nutrimenti di base immancabili sulle tavole toscane, facilmente reperibili anche per le famiglie più numerose e povere, oltre che molto energetici che servivano al duro lavoro dei campi. L’origine di questo appuntamento (che viene comunque tuttora celebrato in molte parti d’Italia), che affonda le sue radici nel passato agricolo e culturale del territorio, è molto antica, e può essere considerata una 'Festa del Ringraziamento' fiorentina per celebrare l'abbondanza dei raccolti. Nasce oggi Julia Roberts nata il 28 ottobre del 1967 a Smyrna, Georgia, Stati Uniti. Riceverà un César d'honneur il 28 febbraio prossimo, in occasione della 50/a edizione del più prestigioso premio cinematografico francese, equivalente transalpino degli Oscar Usa o dei David di Donatello in Italia: è quanto annunciano gli organizzatori del Premio a Parigi. Divenuta una star planetaria a soli 23 anni, con l'indimenticabile ruolo in 'Pretty Woman" con Richard Gere (1990), Julia Roberts ha segnato la storia delle commedie romantiche ed ha ottenuto un Premio Oscar per il suo ruolo in "Erin Brockovich" nel 2001. A 57 anni, resta uno dei volti più celebri e apprezzati del cinema Usa, oltre ad essersi distinta per il suo impegno nel settore umanitario e la tutela dell'ambiente. Maurizio Costanzo