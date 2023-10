Firenze, doppio colpo nella notte al Bar Arcobaleno: "Hanno agito indisturbati". Danni anche a un altro locale

Firenze, 9 ottobre 2023 – Con un sanpietrino hanno infranto la porta a vetri del Bar Arcobaleno, in via Alamanni, per poi scappare con mille euro di fondo cassa. Non solo. Non vedendo nessun controllo sono rientrati in forze dopo un'ora e hanno portato via di tutto: bottiglie, lattine, generi alimentari. Per 15 minuti in tre hanno fatto avanti e indietro tra il locale e la strada cercando di portare via il più possibile. L'episodio è avvenuto tra le 1.30 e le 2.30, in via Alamanni, a due passi dalla stazione. A raccontare quanto accaduto il titolare Maurizio Merico che gestisce il bar da 8 anni e che è già alla terza visita sgradita: "Quando le mie dipendenti sono arrivate hanno trovato tutto sotto sopra. Scaffali aperti, prodotti a terra" racconta.

Secondo quanto ricostruito, il colpo sarebbe avvenuto in due distinti momenti. Alle 1.30, sarebbe entrato un solo uomo, con all'esterno un palo, e dopo aver infranto la vetrata con un sanpietrino che aveva nella busta, sarebbe fuggito con circa mille euro di contanti. Non vedendo nessuno per strada, l'uomo descritto come un nord africano, è tornato con altre due persone. Tutti e tre insieme hanno fatto la spola tra il locale e la strada, dove c'erano degli scatoloni, e hanno portato via più di 30 bottiglie di vino e spumante, lattine e prodotti che erano negli scaffali. "Per 15 minuti hanno agito indisturbati, eppure siamo vicinissimi alla stazione – si sfoga il titolare -. Questa città è in mano alla micro criminalità. Ogni giorno è un bollettino da guerra: non si contano più i furti".

In uno sfogo sulla pagina Facebook del locale, il titolare racconta anche del controllo con un maxi spiegamento di forze dell'ordine che ha avuto dieci giorni fa: "Si sono presentati in dieci tra vigili, carabinieri, impiegati del comune etc. Ci hanno trattato come delinquenti".

Sul posto, domenica mattina a dare il proprio supporto alle dipendenti del locale impaurite Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze e titolare del Caffè Le Rose di piazza dell'Unità, vittima di 21 furti. "Ogni mattina, nel mio locale, c’è un via vai di persone che mi segnala un furto o un atto vandalico. Ci sentiamo abbandonati nelle mani dei delinquenti. E’ assurdo che la stazione di Firenze, che accoglie ogni anno, milioni di visitatori, non abbia un presidio di polizia municipale fisso" sottolinea. Dopo il tentativo di furto di una settimana fa, a distanza di 8 giorni, Cursano si è ritrovato per l'ennesima volta con la porta a vetri da riparare: "Stanotte in tre si sono fronteggiati nei pressi del mio locale, nel corso della rissa uno di loro è finito vicino alla mia vetrata danneggiandola". Scene di ordinaria follia.