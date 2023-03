Firenze, alla Certosa speciale concerto di Pasqua con lo Stabat Mater di Pergolesi

Giulio Arnofi

Firenze, 22 marzo 2023 – L’Orchestra under 35 La Filharmonie si esibirà insieme alla soprano Francesca Caligaris e alla mezzosoprano Anna Chiara Mugnai in uno speciale concerto di Pasqua nell’ambito della stagione musicale “Rifrazioni”, con la direzione del maestro Giulio Arnofi. Appuntamento venerdì 24 marzo ore 21 alla Certosa di Firenze (via della Certosa 1), nell’affascinante Pinacoteca del Pontormo, l’evento è organizzato in collaborazione con Comunità di San Leolino e Conservatorio di Musica Luigi Cherubini.



In programma l’esecuzione di capolavori del Settecento barocco quali il Concerto grosso in si bemolle maggiore, op. 6 n.7 HWV 325 di Handel e due opere di Vivaldi - la Sinfonia Al Santo Sepolcro in si minore RV 169 e la Sonata al Santo Sepolcro in mi bemolle maggiore RV 130 -, per concludere con lo Stabat Mater di Pergolesi, uno dei massimi capolavori del repertorio sacro e il brano pasquale per antonomasia, profondamente legato alla settimana Santa, che vedrà la partecipazione straordinaria di Caligaris e Mugnai. Le attività de La Filharmonie sono possibili grazie al patrocinio e al contributo di Ministero della Cultura, Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Associazione Italiana Attività Musicali (info e prezzi: www.lafilharmonie.com).



“Il concerto nasce dall’idea di comporre un vero e proprio viaggio - racconta Giulio Arnofi, direttore artistico de La Filharmonie - dalla Germania all’Italia attraverso il barocco delle diverse scuole. Abbiamo costruito una sorta di discesa dal centro Europa a Napoli: dalla musica strumentale pura di Händel passando per l’invito alla religiosità con il barocco veneziano di Vivaldi, fino a dar vita al testo sacro attraverso la musica e le voci di Pergolesi. Un crescendo, quindi, verso la spiritualità. Coinvolgere Francesca Caligaris e Anna Chiara Mugnai per noi significa comunicare il nucleo più profondo dell’Orchestra: la prima è stata una delle co-fondatrici de la Filharmonie, mentre la seconda è una giovane artista talentuosa. Le due musiciste insieme esprimono i valori che guidano il nostro progetto fin dall’inizio”. Il programma del concerto pasquale verrà riproposto a Cantù (CO) domenica 26 marzo alle 17.00 presso la Chiesa di San Carlo Borromeo.



