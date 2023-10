Firenze, aggredisce i cani e l’anziano padrone: è caccia all’uomo

Firenze, 1 ottobre 2023 - Calci ai cani e almeno un pugno tirato al loro proprietario. È successo la notte scorsa a Firenze, mentre un anziano signore portava fuori i propri amici a quattro zampe, in viale Redi. Autore dell'aggressione è stato un nordafricano, che dopo la violenza è scappato facendo perdere le proprie tracce. Ora viene ricercato dalla polizia. Il proprietario dei cani, un signore 83 anni, a causa delle ferite riportate dall’aggressione, è dovuto andare al pronto soccorso di Careggi per curare una tumefazione importante a un occhio.

L'episodio si è verificato verso le tre di notte, quando l'uomo con i cani e l'extracomunitario si sono incrociati per strada. Forse la violenza sarebbe scaturita per motivi di intralcio. Il nordafricano ad un certo punto è andato in escandescenze e ha preso prima a calci gli animali, per poi scagliarsi contro l’anziano signore, che è stato colpito a pugni in pieno volto, e che poi è dovuto andare all’ospedale. Ora è caccia all’aggressore.

