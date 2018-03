Firenze, 31 marzo 2018 - Una buona prova, un risultato positivo, una corsa all'Europa ancora apertissima: la Fiorentina trova nell'uovo di Pasqua la quarta vittoria consecutiva e la conferma di un gruppo in crescita. La squadra viola batte 2-0 il Crotone in una giornata segnata ancora dal ricordo di Davide Astori e dal cordoglio per la morte di Emiliano Mondonico, ricordato con un minuto di silenzio e molti striscioni.

La Fiorentina comincia subito in quarta contro il Crotone: dopo soli tre minuti, attacco tambureggiante dei viola respinta corta di Cordaz su tiro di Eysseric sulla quale si avventa Simeone che infila l'1-0.

I viola mostrano subito lo spirito giusto e la voglia di continuare il cammino positivo (tre vittorie nelle ultime tre gare) e di riaprire ulteriormente la lotta per un posto in Europa. Quella contro i calabresi è la prima di una serie di partite fondamentali in quelle tre settimane che lo stesso allenatore viola, Stefano Pioli, ha definito "decisive".

Al 9' ancora Fiorentina pericolosa: ottima palla di Saponara a Maxi Olivera che, però, tira debolmente sul portiere. Per vedere il Crotone bisogna aspettare il 22'0 quando Benali, ben servito in area, spreca una buona occasione tirando fuori.

Dopo la partenza bruciante, però, la Fiorentina cala il ritmo e cede l'iniziativa al Crotone. E' evidente, nel centrocampo viola, l'assenza pesante di Milan Badely (lesione al collaterale del ginocchio destro), oltre agli squalificati Biraghi e Benassi e al forfait di Thereau fermato da un affaticamento muscolare proprio nella rifinitura del venerdì.

Dietro a Simeone, in attacco, Eysseric, Saponara e Chiesa che danno vivacità in avanti per una ventina di minuti, poi calano ma restano sempre un pericolo costante per i calabresi.

Nella ripresa, i viola vanno vicini al raddoppio ancora con Simeone al 10' che gira in rete da posizione angolata, mancando il bersaglio di poco. Passano due minuti e i calabresi restano in 10 per la seconda ammonizione di Capuano.

Al 18' il raddoppio viola: bello scambio Saponara-Chiesa e il giovane talento infila un gran gol. Di fatto la partita finisce qui, nonostante i generosi tentativi calabresi. Se già in 11 e sotto di un gol per il Crotone era dura, a questo punto i viola controllano in scioltezza. Al 36' Eysseric sfiora il tris con un bel tiro fuori di poco.

Il Crotone ha l'occasione del gol della bandiera al 45' ma Sportiello è bravissimo a parare su Trotta lanciato a rete. Sul rovesciamento di fronte è Cordaz a negare la gioia del gol a Saponara, autore di un'altra buona prova.

Finisce 2-0 con i viola che festeggiano la Pasqua con la consapevolezza di poter ancora dire la loro nella corsa all'Europa.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Laurini (36' st Bruno Gaspar), Pezzella, Vitor Hugo, Maxi Olivera; Cristoforo (6' st Dabo), Veretout; Eysseric, Saponara, Chiesa (30' st Lo Faso); Simeone, Allenatore: Pioli

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Mandragora, Barberis, Benali; Stoian (18' st Ajeti), Trotta, Ricci (27' st Sampirisi). Allenatore: Zenga

Arbitro: Valeri di Roma

Reti: 3' pt Simeone; 18' st Chiesa

Note: ammoniti Ricci, Mandragora, Cristoforo, Stoian, Pezzella, Veretout, Capuano, Olivera

