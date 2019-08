Firenze, 22 agosto 2019 - "Raphinha? È molto importante come prospetto, ha bisogno di giocare largo, ma sarebbe interessante avere un giocatore così dalla parte opposta rispetto a Ribéry". Le parole dette ai microfoni di Sky dall'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, sull'esterno brasiliano dello Sporting Lisbona sono un segnale di un interessamento vero verso questo giocatore. Un ostacolo, però, è rappresentato dal costo del cartellino (tra i 20 e i 25 milioni), ma la soluzione potrebbe essere quella del prestito. Raphael Dias Belloli, detto Raphinha, ha 22 anni ed è cresciuto nelle giovanili dell'Avaì (squadra brasiliana dello Stato di Santa Catarina), per poi approdare in Portogallo nel 2015 nel Vitória Guimarães.

Un altro profilo interessante per i viola è quello di Martin Caceres (ex Juve e Lazio) che è svincolato e che rappresenterebbe un giocatore importante in chiave difensiva

Restano sempre "calde" le piste che portano a Politano, Berardi e De Paul. Conoscendo il direttore sportivo viola Daniele Pradè, però, non è escluso un altro colpo a sorpresa per accrescere il sogno gigliato di questa prima stagione dell'era Commisso.