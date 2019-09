Milano, 29 settembre 2019 - Una Fiorentina da incorniciare espugna San Siro grazie a un'ottima prova del collettivo in una serata illuminata da un grande Ribéry. Il successo in casa del Milan è netto, meritato e anche troppo scarno rispetto al dominio della squadra di Vincenzo Montella. Il tecnico viola ormai sembra aver trovato un equilibrio vincente con il suo 3-5-2 e un attacco "leggero" ma micidiale come quello formato da Chiesa e da Ribéry. Ottima partita di tutta la squadra, come detto, ed è difficile fare graduatorie, ma in particolare vanno citati Badelj e Castrovilli (primo gol in Serie A), dominatori del centrocampo.

Il Milan è in crisi profonda: crisi di idee, di condizione fisica e di fiducia.

Primo tempo - Avvio di personalità della Fiorentina in casa del MIlan. I viola si fanno pericolosi già al 10' con Chiesa che impegna Donnarumma in una parata fortunosa. I viola insistono, orchestrati da un Badelj in grande serata. Ribery si inventa uno slalom da campione al 12', entra in area e tira ma Donnarumma para. Sulla respinta arriva Chiesa sgambettato nettamente: è rigore. Tira Pulgar e realizza.

I viola, però, hanno il torto di non cercare di stendere l'avversario sotto choc e così il Milan prende coraggio, guadagna metri in avanti e si fa pericoloso al 23' con un bel tiro di Suso da fuori, alzato in angolo da Dragowski.

Quando i viola ripartono, però, il Milan trema: al 27' un gol di Castrovilli è annullato per un fuorigioco di Chiesa. Proprio Chiesa si crea due occasioni con tiri da fuori che non sono precisi. Il Milan preme, ma la difesa viola tiene bene e la squadra è sempre pericolosa nelle ripartenze. Il primo tempo si chiude con i viola meritatamente avanti.

Secondo tempo - Nella ripresa il Milan toglie Kessie (nullo nel primo tempo) e inserisce Krunic. I viola rischiano al 3' con un errore di Ribery che innesca Pjatek, Pezzella interviene in extremis in modo giudicato falloso. Al 7' un fallaccio di Musacchio viene sanzionato prima con un giallo, ma poi l'arbitro Giacomelli va al Var e decide l'espulsione del milanista. A questo punto i viola tengono palla facendo correre il Milan a vuoto, aspettando il varco per colpire. Al 19' è bravo Milenkovic a recuperare palla, appoggio a Chiesa, cross per Ribery, anticipo di Donnarumma e palla a Castrovilli che infila a porta vuota. I viola potrebbero chiuderla su rigore (fallo di Bennacer su un ottimo Castrovilli), ma dal dischetto va Chiesa (perché non Pulgar???) e si fa parare il rigore da Donnarumma.

La partita, però, è già finita: il Milan è sparito dal campo, anche se in realtà non è mai stato in partita. Al 33' arriva il tris: Chiesa serve Ribery che in area fa una delle sue magie, si libera di due avversari e infila Donnarumma. Passano due minuti e Leao si inventa un gran gol dopo uno slalom vincente. E' solo una fiammata, però, perché il Milan è evaporato nella serata di San Siro, Giampaolo fissa il vuoto con sguardo stralunato, i tifosi rossoneri contestano. C'è ancora tempo per la standing ovation dedicata da tutto San Siro a Ribéry che esce al 44' della ripresa.

Finisce con il trionfo viola: la Fiorentino di Commisso può davvero sognare.

Il tabellino

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie (1' st Krunic), Bennacer, Calhanoglu; Suso (34' st Castillejo), Pjatek (11' st Duarte), Leao. Allenatore: Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (34' st Benassi), Dalbert; Chiesa (38' st Boateng), Ribéry (44' st Ghezzal). Allenatore: Montella

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Reti: 14' pt Pulgar (rigore); 19' st Castrovili; 33' st Ribéry; 35' st Leao

Note: espulso Musacchio; ammoniti Bennacer, Milenkovic, Pezzella, Calabria, Lirola, Benassi

