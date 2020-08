Firenze, 9 agosto 2020 - La Fiorentina tornerà a radunarsi intorno al 20-22 agosto a Firenze per la ripresa della preparazione. Intanto il club viola sta valutando vari prospetti per completare la propria rosa: per il centrocampo torna in auge Radja Nainggolan vicinissimo l'estate scorsa quando poi il giocatore belga messo sul mercato dall'Inter decise per ragioni familiari di tornare a Cagliari. In queste ore il nome di Nainggolan è di nuovo accostato alla Fiorentina che per la mediana ha già preso a gennaio, per 20 milioni, Amrabat dal Verona, ovvero uno dei giocatori rivelazione del campionato.

Altro nome sulla lista della società viola è quello di Lucas Torreira, attualmente all'Arsenal e con un'esperienza in Italia con la maglia della Sampdoria: su di lui però c'è una forte concorrenza (dall'Atletico Madrid al Milan) e di conseguenza i costi si annunciano proibitivi. Appare certo il rientro di Badelj alla Lazio dopo una stagione in prestito assai in chiaroscuro mentre il club viola farà di tutto per trattenere Gaetano Castrovilli e respingere il possibile assalto della nuova Roma di Friedkin: l'obiettivo della Fiorentina e del proprio presidente è riuscire a definire con il centrocampista e il suo entourage il prolungamento del contratto fino al 2025 (quello attuale scade nel 2024) soddisfacendo la richiesta di adeguamento economico.