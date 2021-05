Crotone, 22 maggio 2021 - Uno 0-0 a Crotone con poche emozioni (e quasi tutte di marca calabrese) chiude la stagione della Fiorentina e l'avventura di Beppe Iachini sulla panchina viola. Una gara che ha detto poco e che vedeva in campo due squadre con pochi stimoli: retrocesso in B il Crotone, ormai salva la Fiorentina. Nella noia generale, spiccano alcune occasioni per i calabresi con Terracciano e la traversa a dire di no.

LA CRONACA

Primo tempo - Per quest'ultima gara sulla panchina viola, contro i calabresi Beppe Iachini (almeno dall'inizio) non lascia spazio agli esperimenti, con l'inserimento di Maxi Olivera (in campo dopo molto tempo) al posto di Igor che ha dato forfait per problemi fisici.

Al 6' subito pericoloso il Crotone con un diagonale di Messias deviato da Terracciano.

Con i calabresi già retrocessi e i viola salvi, come prevedibile i ritmi non sono certo indiavolati e le emozioni latitano. Al 21' Castrovilli, servito da Vlahovic sulla destra, tira alto.

Al 23' Crotone pericoloso con un colpo di testa di Cuomo. Altro pericolo per i viola al 25' con una punizione di Messias che esce di poco.

Al 38' ancora Messias impegna Terracciano, poi altra gran parata su colpo di testa di Djidji.

Secondo tempo - Iachini toglie Castrovilli e Pulgar per Eysseric e Borja Valero. avvio subito pericoloso del Crotone ancora con Messias. traversa e palla che rimbalza sulla linea. Al 7' mischia in area calabrese, Bonaventura tira, ma Crespi si salva di piede. La gara resta abbastanza soporifera, su ritmi bassi. Le occasioni da gol sono frutto di situazioni abbastanza occasionali.

Iachini toglie Venuti e inserisce Callejon. Al 29' su assist di Ounas, Simy si divora il gol del vantaggio mancando la deviazione. Alla mezz'ora è il momento di Kokorin al posto di Ribéry. La gara resta su ritmi blandi e piuttosto noiosi e si chiude sullo 0-0. Finisce così una stagione di sofferenza per i viola: ora è il momento di voltare pagina e regalare ai tifosi gigliati un campionato più entusiasmante.

Il tabellino

Crotone (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; P. Pereira, Messias, Cigarini (30' st Zanellato), Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Quarta, Caceres (37' st Igor), Maxi Olivera; Venuti (18' sy Callejon), Castrovilli (1' st Eysseric), Pulgar (1' st Castrovilli), Bonaventura, Biraghi; Ribéry (30' st Kokorin), Vlahovic. Allenatore:

Arbitro: Abbattista di Bari

Note: ammoniti Pulgar, Castrovilli, Djidji, Zanellato

© Riproduzione riservata