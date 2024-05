Ponte alle Mosse, raid su 8 auto: finestrini e specchietti in frantumi

Firenze, 2 maggio 2024 - Otto auto danneggiate in un giorno in via del Ponte alle Mosse. E' stato un risveglio amaro per gli abitanti che si sono ritrovati con gli specchietti divelti, i finestrini in frantumi, le fiancate dei propri veicoli graffiati. A denunciare l'accaduto il comitato Cittadini attivi San Jacopino con il presidente Simone Gianfaldoni: "Noi siamo esasperati, ormai questa è una situazione che denunciamo da tempo. Una situazione che peggiora però giorno dopo giorno".

Le segnalazioni che arrivano al comitato sono tante: sbandati che urinano in strada, ubriachi molesti, pusher che spacciano alla luce del sole. "Chiediamo una presa di posizione forte – dice Gianfaldoni -, noi andremo avanti con le nostre denunce per sensibilizzare l'opinione pubblica". Intanto, il coordinamento dei comitati il 25 maggio nella Sala Capitolare della Basilica di Santo Spirito alle 15, incontrerà i candidati sindaco. Il tema principale sarà proprio la sicurezza.