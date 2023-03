Fiamme in via Enrico De Nicola: a fuoco quattro mezzi

Uno dei mezzi danneggiati

Firenze, 28 marzo 2023 - Fuoco nella notte nella zona di Firenze sud. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti poco dopo la mezzanotte, in via Enrico De Nicola, per l'incendio di alcuni mezzi parcheggiati a poca distanza l'uno dall'altro. Per la precisione, sono stati raggiunti dalle fiamme due macchine e due furgoni di proprietà di un'impresa. I vigili del fuoco, che sono intervenuti con due squadre e un'autobotte, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza tutta l'area interessata. Al momento non risultano persone coinvolte né nessun ferito. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e risalire a eventuali responsabilità.