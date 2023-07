Cosa fare in Toscana nel weekend: 21, 22 e 23 luglio, gli eventi

Firenze, 20 luglio 2023 - Si apre un weekend ricco di eventi in Toscana. Ce n’è per tutti i gusti, dai concerti in piazza ai laboratori, dal cinema alle letture animate, dai laboratori al fantasy. Ecco la nostra guida. Paolo Conte e 'Callas 100' al Musart Festival Musart Festival prosegue portando in piazza della Santissima Annunziata due grandi eventi. Il 21 luglio alle ore 21 e 15 sarà sul protagonista Paolo Conte con un concerto sul suo ultimo album ‘Live at Venaria Reale’. Sul palco sarà accompagnato da un ensemble orchestrale di undici elementi. Domenica 23 luglio, sempre alle ore 21 e 15, sarà la volta del concerto di gala per il centenario della nascita di Maria Callas, ossia Callas 100. Biglietti sul sito ufficiale di Musart Festival, TicketOne e Boxoffice Toscana. Bugo in concerto all’Ultravox, a ingresso libero Bugo torna sulla scena musicale a modo suo, con la spontaneità e la sincerità che lo hanno da sempre contraddistinto. Venerdì 21 luglio sarà sul palco di Ultravox Firenze, lo spazio estivo dell’Anfiteatro delle Cascine Firenze. L’ingresso è gratuito e il parcheggio, custodito, è a soli cento metri dal palco, in viale dell’Aeronautica. Firenze World Music Festival alle Cascine Nel verde accogliente del Parco delle Cascine, nasce una rassegna musicale, a ingresso gratuito, volta alla valorizzazione dell’incontro tra culture e influenze musicali diverse, un’inedita occasione per scoprire il ricco patrimonio sonoro della world music. La prima edizione del Firenze World Music Festival fa il suo esordio all'Ultravox sabato 22 e domenica 23 luglio e sarà ad ingresso completamente libero. Sabato 22 il programma prende il via alle 19 con Drum Circle Firenze per trascinare il pubblico nell’esperienza esplosiva di ritmi e percussioni. Segue la performance di Luarte Project. Poi alle 22 e 30 sarà la volta degli Ars Nova Napoli con le sonorità e le melodie delle musiche mediterranee attraverso le quali propongono una rivisitazione di brani tradizionali e folk d’autore. La serata si chiude infine con la selezione musicale variegata e coinvolgente di Dnart dj’s. Il festival riparte domenica 23 luglio dalle ore 21 col cantautore di origine argentina Nicolás Farruggia che intreccia chitarra e voce, musica e poesia, lingue e generi lontani. Lo seguono con il loro spirito gioioso i Choro De Rua. E poi il quintetto dei Sinedades, il gruppo fiorentino-sudamericano, infine il dj set di Hugolini trascinerà il pubblico in un’ultima e festosa danza. Al cinema c’è Barbie Anche questo fine settimana, e per tutto il mese di agosto, a Firenze, al cinema Astra di Piazza Beccaria di Firenze, sarà proiettato il film Barbie in esclusiva in lingua originale. E chi si presenta in compagnia della propria bambola Barbie, o vestito in fucsia in modo creativo, andrà a far parte di una gallery analogica di polaroid al cinema. All’Anconella Garden lettura animata e laboratorio L’Associazione culturale La Nottola di Minerva ha presentato il prossimo appuntamento della rassegna Felicità Metropolitane -VII edizione, presso Anconella Garden. ‘Ecologia e cura della Felicità, La città perfetta dell’alveare’, il 23 luglio alle ore 18.30, lettura animata di e con Alba Grigatti e Giorgia Calandrini. Liberamente tratto dal libro di Anna Marta Lazzeri e Marco Vannini Storia di Melissa – edizioni Montaonda e dal libro di Francesca Valente Il miele: tutti i segreti delle api – Slow Food editore. A seguire i racconti degli apicoltori di Arpat. Segue un laboratorio per imparare a costruire una casa per gli insetti. 140 anni di Pinocchio: concerto gratuito al Giardino Garzoni di Collodi Domenica 23 luglio concerto di Southampton Youth Brass Band al giardino storico di Villa Garzoni con ingresso gratuito dalle 17.30 su prenotazione. L'evento fa parte del calendario di iniziative promosse dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, in collaborazione con QN La Nazione, Il Resto del Carlino Il Giorno - media partner, in occasione delle celebrazioni per i 140 anni dalla pubblicazione delle Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (1883-2023). Per prenotazioni: [email protected] - 0572 429342 (biglietteria risponde dalle 10.30 alle 17.30). Concerto al Parco di Pratolino Al Parco di Pratolino per Un Parco di Musica, Andrea Chimenti presenta “Il Deserto la notte e il mare” in concerto domenica 23 luglio. Come una raccolta di notturni, è il concerto che unisce la dimensione musicale a quella poetica e narrativa legata a L’Organista di Mainz, la sua recente raccolta di racconti giunta alla seconda edizione. A Vinci torna la Festa dell’Unicorno Dal 21 al 23 luglio il centro storico di Vinci sarà invaso di elfi, hobbit e creature fantastiche. Torna la 17esima edizione della Festa dell’Unicorno, la manifestazione fantasy più grande d’Italia. Oltre 100 eventi giornalieri che si dislocheranno nelle nove aree tematiche nel quale verrà diviso il centro storico. Tra gli spettacoli straordinari, lo show realizzato con numerosi droni che illumineranno le notti di Vinci e daranno vita a storie fantastiche. Tra le novità la nuova collocazione centrale dell’area a tema Steampunk, la Valle del Vapore, con animazioni a tema, locomotive, kraken, veicoli mirabolanti e spettacoli ispirati al mondo a vapore. Le altre aree tematiche riguarderanno la fantascienza, i fumetti, l’horror, il medioevo, il fantasy, i pirati e l’oriente. Ogni area ospiterà un ricco programma di eventi, spettacoli, arte di strada, animazioni, laboratori e concerti. Il palco centrale dell’area Fumetti e Follie accoglierà i vari ospiti dell’evento tra cui il re delle sigle dei cartoni animati: Giorgio Vanni. Inoltre lo stesso palco ospiterà anche l’immancabile disfida delle Arti Magiche, simbolo della Festa dell’Unicorno e le attesissime Gare Cosplay. Tanti anche gli eventi e gli spazi in programma dedicati ai più piccoli, con dinosauri, pirati, sirene, laboratori creativi, favole animate, spettacoli di magia e un’area Lego dedicata dove sarà possibile giocare liberamente con i famosi mattoncini di plastica colorata. A Barberino Tavarnelle rivivono le ‘Parole di Don Milani’ Venerdì 21 luglio alle 21 nella Corte della Fattoria Pasolini dall'Onda, in Piazza Mazzini numero 1 a Barberino Val d'Elsa (Firenze), va in scena “Le parole di Don Lorenzo”. Leggono Andrea Costagli e Massimo Salvianti. Alla chitarra classica Antonio Scaramuzzo. Ingresso gratuito. Organizzazione a cura di Arca Azzurra. Flood sul lago di Bilancino Per chi invece vuole lasciare le città, per fuggire dal caldo e trovare refrigerio, fino a domenica 23 luglio a Barberino di Mugello si tiene il Flood Bilancino Festival, a ingresso libero. Musica, teatro, spettacoli, circo, performance e proposte gastronomiche sul lago di Bilancino, esattamente nell’area dell’Andolaccio. Dalle ore 18 e 30 apriranno i food truck, mentre gli spettacoli iniziano alle 20 e 30. Blur e The Chemical Brothers in concerto al Lucca Summer Festival Weekend all’insegna della musica al Lucca Summer Festival. Sabato 22 luglio dalle ore 20 sarà protagonista la band dei Blur mentre domenica dalle ore 21 e 30 arriva il duo dei The Chemical Brothers, vincitore di sei Grammy Awards. Ed Simons e Tom Rowlands proporranno il loro repertorio in piazza Napoleone. Biglietti per entrambi i concerti su TicketOne. A Castellina Marittima (Pisa) in scena "Garibaldi su una gamba” Una novità teatro dedicata a Garibaldi al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2023, XXVI Atto. Sabato 22 luglio alle 21,30 nella Terrazza dell’Ecomuseo a Castellina Marittima (Pisa), Via Fratelli Rosselli, Guascone Teatro presenta “Garibaldi su una gamba”, di Manfredi Rutelli e di e con Andrea Kaemmerle che lo interpreta. In questo spettacolo un Garibaldi quasi clownesco svuoterà il sacco, confesserà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni. Viaggi per mare e fughe a cavallo, battute di pesca e zappamenti d’orto. Al Chigiana International Festival la prima esecuzione di "Canticum" La musica di Luciano Berio, l’antica arte di Claudio Monteverdi, suo grande ispiratore e la poesia paradossale di Edoardo Sanguineti sono al centro del concerto con cui il Chigiana International Festival & Summer Academy rende omaggio al compositore ligure nel ventennale della scomparsa, venerdì 21 luglio alla Pieve Vecchia della Madonna di Radicondoli, alle ore 19. In scena il Coro della Cattedrale Guido Chigi Saracini diretto da Lorenzo Donati sarà protagonista della prima esecuzione mondiale di Canticum… (ballata) per coro misto, nell’edizione postuma (2020), su testi da Novissimum Testamentum di Sanguineti, assieme al “documentario radiofonico per 5 attori” A-Ronne, sempre su testo di Sanguineti, nella versione elaborata nel 1991 per i Swingle Singers per 8 voci di cantanti (con microfono) e a E se fussi pisci, armonizzazione per coro a quattro voci di uno dei Canti della terra e del mare di Sicilia, dal titolo della fortunata raccolta allestita da Alberto Favara, che Berio dedica a Umberto Eco. Al Valdarno Jazz Festival ultima serata dedicata ai giovani Sarà il giovane e talentuoso sassofonista Lorenzo Simoni, affiancato dal suo quartetto, a concludere il Valdarno Jazz Young, rassegna nella rassegna pensata per mettere in mostra i giovani talenti del panorama nazionale realizzata nell’ambito del 40esimo Valdarno Jazz Festival. Venerdì 21 luglio ore 21.30 la formazione composta da alcuni dei migliori musicisti italiani della nuova generazione – Stefano Zambon al basso, Simone Brilli alla batteria e Guglielmo Santimone al piano – calcherà il palco di piazza Liberazione a Terranuova Bracciolini. Musica classica a Pistoia Una serata dove la parola d’ordine è atmosfera magica. La rassegna “L’Antidoto”, a cura di Daniele Giorgi, ospita nel parco della Villa Stonorov- Fondazione Vivarelli venerdì 21 luglio (ore 21.15), nell’ambito di “Spazi aperti” di Teatri di Pistoia, il Quartetto Klimt ((Duccio Ceccanti violino, Edoardo Rosadini viola, Jacopo Di Tonno violoncello, Matteo Fossi pianoforte). Arriva a Pistoia proponendo, in un’appassionata interpretazione, la celeberrima Sinfonia n. 3 “Eroica” di Beethoven nella versione per quartetto con pianoforte di Ferdinand Ries, allievo, amico e poi biografo del Genio di Bonn. In apertura del concerto, la prima composizione di Felix Mendelssohn-Bartholdy mai pubblicata. Al Jazz & Wine di Montalcino riflettori accesi su The Manhattan Transfer Una band leggendaria arriva a Jazz & Wine in Montalcino e rende omaggio a una carriera strepitosa, lunga e e costellata da ben 10 Grammy Awards: venerdì 21 luglio, nella Fortezza Medioevale si accendono i riflettori per The Manhattan Transfer che fanno tappa in terra di Siena con il loro 50th anniversary and final world tour. Cecina diventa il Paese dei Balocchi Dal 21 al 23 luglio a Cecina, località la Cinquantina (provincia di Livorno), è tempo de il Paese dei Balocchi. Il festival internazionale dell’arte di strada, propone un ricco programma di iniziative: spettacoli di acrobatica circense, giocoleria, clownerie, equilibrismo, ombre cinesi, contorsionismo, musica, artisti itineranti, antichi giochi artigianali in legno e tanto altro. Biglietti su LiveTicket. Kilowatt Festival a Cortona A Cortona (Arezzo) fino a domenica 23 luglio prosegue il Kilowatt Festival riservato alle nuove produzioni di compagnie professionali di teatro contemporaneo, arti performative, danza, nouveau cirque e musica. Tra molti eventi in programma, sabato 22 alle ore 21 e 50 è la volta de con “La punta del mio naso” a cura del Kolektivo Konica in piazza del Duomo, mentre domenica 23 a mezzanotte va in scena il “Dopofestival 2023″ nel Chiostro di Sant’Agostino a Cortona. Biglietti su LiveTicket. All’Argentario il Pop Corn Festival del Corto Si apre con una serata di pellicole d’autore la sesta edizione di Pop Corn Festival del Corto, l’evento internazionale dedicato alla cinematografia breve in partenza venerdì 21 luglio ore 21.30 a Porto Santo Stefano, sul promontorio dell’Argentario (Grosseto). Tre giorni di proiezioni, incontri con gli autori ed eventi collaterali affacciati sul mare nel suggestivo Piazzale dei Rioni. 18 i film in concorso, direttamente dagli schermi di Oscar, Nastri d’Argento, British Academy Film Awards e Rome Independent Film Festival, che concorreranno tra gli altri al Premio Raffaella Carrà, l’unico riconoscimento istituito in Italia dalla Carrà stessa, affezionata sostenitrice dell’iniziativa.