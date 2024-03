Erosione, ripascimenti delle spiagge in Toscana: al via 21 interventi. Ecco dove

Firenze, 16 marzo 2024 - Assegnati i 3 milioni di euro del bando regionale per opere di manutenzione e rimodellamento stagionale delle spiagge toscane. Sono 21 i progetti che saranno finanziati grazie a questi fondi, interventi utili sia per riqualificare le spiagge in vista dell’inizio della stagione balneare che per il contrasto all’erosione costiera. La graduatoria dei soggetti assegnatari è stata approvata dalla Giunta regionale toscana nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni. Tra i Comuni che hanno visto finanziati i loro progetti ci sono Castiglione della Pescaia, Capalbio, Cecina, Follonica, Marciana, Massa, Pisa, Portoferraio, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Scarlino e Vecchiano. A seguire l’elenco completo degli interventi finanziati. Castiglione della Pescaia: riprofilatura straordinaria di tratti di spiaggia Rocchette Punta Capezzolo, 350.000 euro di finanziamento regionale; Capalbio: riprofilatura della spiaggia in località Macchiatonda e Torba, 100.000 euro di finanziamento regionale, 10.000 di cofinanziamento comunale per un importo totale di 110.000 euro; Cecina: manutenzione e ripristino dell’arenile in località le Gorette, 149.039 euro di finanziamento regionale e 5.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 154.039 euro; Follonica, due interventi: manutenzione della barriera antistante il Bagno Oasi e dei pennelli antistanti il Villaggio The Sense, 250.000 euro di finanziamento regionale e 30.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 280.000; e manutenzione dell’arenile di Follonica, con 100.000 euro di finanziamento regionale e 15.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 115.000 euro; Marciana, due interventi: riprofilatura della spiaggia di Sant’Andrea, 72.000 euro di finanziamento regionale e 75.400 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 147.400 euro; e ricarica da terra delle spiagge di Pomonte e Chiessi, con 97.500 euro di finanziamento regionale e 101.580 euro di cofinanziamento comunale per un importo totale di 101.580 euro; Massa: riprofilatura della spiaggia di Marina di Massa, con 699.228 euro di finanziamento regionale; Pisa, tre interventi: riprofilatura delle spiagge di ghiaia in località Marina di Pisa-celle da 4 a 7, con 30.000 euro di finanziamento regionale e 35.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 65.000 euro; manutenzione straordinaria delle scogliere emerse a protezione dell'abitato di Marina di Pisa tra Piazza Sardegna ed il bagno Foresta, con 100.000 euro di finanziamento regionale e 110.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 210.000 euro; infine riprofilatura della spiaggia con sedimenti marini nella zona delimitata dalla cella soffolta "Milano", tra Marina di Pisa e Tirrenia, con 100.000 euro di finanziamento regionale e 125.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 225.000 euro. Portoferraio, riprofilatura arenili a Biodola e Scaglieri, con 205.000 euro di finanziamento regionale e 120.763 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 325.763 euro; Rosignano Marittimo, due interventi: riprofilatura degli arenili tra Vada e la Mazzanta, con 125.000 euro di finanziamento regionale e 125.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 250.000 euro; e riprofilatura dell'arenile della baia del Quercetano, con 140.000 euro di finanziamento regionale e 140.000 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 280.000 euro; San Vincenzo, cinque interventi: riprofilatura arenili tra il Fosso Renaione e il Fosso delle Prigioni, con 49.630 euro di finanziamento regionale e 66.870 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 116.500 euro; riprofilatura arenili tra il Porto Turistico e il Fosso delle Rozze, con 49.630 euro di finanziamento regionale e 66.870 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 116.500 euro; riprofilatura arenili tra il Fosso delle Rozze e il limite amministrativo nord, con 49.630 euro di finanziamento regionale e 66.870 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 116.500 euro; riprofilatura arenili tra Via Abruzzo e Via Tridentina con 49.630 euro di finanziamento regionale e 66.870 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 116.500 euro ; infine riprofilatura arenili tra il Fosso Botro ai Marmi e Riva degli Etruschi con 49.827 euro di finanziamento regionale e 69.672 euro di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 119.500 euro; Scarlino, ripristino del litorale, con 200.000 euro di finanziamento regionale; Vecchiano, intervento di riprofilatura della spiaggia di Marina di Vecchiano, con 61.000 euro di finanziamento regionale. Maurizio Costanzo