Toscana Aeroporti, 3,6 milioni di passeggeri nel primo semestre del 2023

Firenze, 19 settembre 2023 - Sono 3,6 milioni i passeggeri transitati per gli aeroporti di Firenze e Pisa nel primo semestre 2023, il 29% in più anno su anno, e in recupero del 95,6% sul periodo pre Covid del 2019. Toscana Aeroporti, si legge in una nota, nel semestre ha ottenuto ricavi operativi consolidati per 42 milioni di euro (+31%), con un Ebitda di 12,8 milioni (+153,2%) e un risultato netto positivo per 1,6 milioni rispetto alla perdita di 3,4 milioni del 2022. Nei mesi di luglio e agosto il traffico passeggeri registra una crescita sul 2022 rispettivamente del +16,3% e del +16,7%, ed è stato superato il traffico dei rispettivi mesi preCovid del 2019 del +6,3% a luglio e del e +4,1% ad agosto. "Nonostante lo scenario geopolitico e macroeconomico presenti ancora diversi elementi di incertezza - afferma il presidente Marco Carrai -, i risultati conseguiti al 30 giugno 2023 ci consentono di guardare con fiducia e ottimismo al prosieguo dell'anno e forniscono una solida base per i piani strategici della società con in particolare le tematiche Esg di sostenibilità ambientale".