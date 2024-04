Sostenibilità dell’accessorio di lusso: nasce a Firenze il primo Consorzio

Firenze, 09 aprile 2024 – Appena nato, ha già raccolto aziende per un fatturato aggregato che supera il miliardo di euro. Ma il Consorzio Physis ha potenzialmente un bacino di utenti vastissimo: tutte le realtà che lavorano nella filiera degli accessori di lusso e dell’alta moda, tanto da aver attirato l’attenzione dei grandi brand. Il primo consorzio del genere, che ha come obiettivo la sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali delle aziende impegnate nel settore, ha sede a Firenze ed è una società benefit e start up innovativa. Anche se verrà ufficialmente inaugurata questo giovedì 11 aprile in un evento alla Manifattura Tabacchi, conta già oltre 30 consorziati in Toscana, Lombardia e Veneto. “Il consorzio accoglie tutte le realtà della filiera, dai fornitori delle materie di processo fino ai trattamenti di finitura, passando dai produttori di impianti industriali - spiega il presidente Alessandro Pacenti -. Offriamo alle realtà del settore e ai suoi stakeholder servizi, supporto e idee innovative valorizzando gli ideali alla base dell’impegno di tutti i consorziati: unione, cooperazione e unicità” Gli obiettivi di questa nuova grande realtà sono lo sviluppo di nuove tecnologie nel trattamento superficiale degli accessori metallici, lo sviluppo di materiali di base innovativi a ridotto impatto ambientale e di nuove tecnologie per il trattamento delle acque reflue di processo, la riduzione dei consumi e del relativo impatto, il recupero di metalli con loro reimpiego come materie prime seconde. “Nel Consorzio Physis – sottolinea ancora Alessandro Pacenti – per la prima volta in questo settore, si uniscono aziende diverse spinte dal desiderio di rispondere ai bisogni di un mercato e una società in costante cambiamento. La crescita e la tutela della filiera produttiva dell’accessorio per i settori moda e lusso sono una priorità da valorizzare e promuovere con la sostenibilità e l’innovazione tecnologica. Intendiamo contribuire allo sviluppo di tecnologie e processi, re-impiegando gli utili e le risorse in ricerca e sviluppo, dando vita a modelli replicabili per ridurre l’impatto ambientale, sociale e preservare il pianeta e le risorse che offre”.

L’evento inaugurale alla Manifattura Tabacchi di Firenze giovedì 11 dalle ore 9 vedrà la presenza di oltre 150 rappresentanti di aziende del settore, oltre a rappresentanti di grandi brand della moda. Con il presidente Alessandro Pacenti e la direttrice tecnica del Consorzio Physis Ester Falletta, saranno presenti Flavio Sciuccai della European House - Ambrosetti, l’europarlamentare Alessandra Moretti e il deputato Andrea Barbotti. In un dibattito sulla filiera sostenibile, interverranno Elisa Gavazza (ZDHC), Massimo Boni dell’Università degli studi di Firenze e Luca Cartocci della Fondazione Leaf. Hanno dato conferma anche referenti del mondo delle istituzioni, dell’industria e dei principali stakeholders del settore. Informazioni: www.consorziophysis.eu