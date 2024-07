Sammontana: bilancio 2023 con fatturato in crescita (+13%), a 549 milioni

Empoli (Firenze), 9 luglio 2024 - La Sammontana di Empoli (Firenze) chiude il bilancio 2023 con performance "oltre le aspettative", come si legge in una nota. L'azienda ha registrato un fatturato di 549 milioni di euro, in aumento del 13% rispetto al 2022, e un Ebitda pari a 74,4 milioni di euro (+89% rispetto al 2022). Il segmento che ha contribuito maggiormente è quello del gelato con il 52%, poi la pasticceria con il 43% (Tre Marie e Il Pasticcere) e infine il segmento pranzo e snack con il 5% (Bonchef). Con questi risultati Sammontana mira ad espandersi ulteriormente per conquistare nuove fette di mercato. Oggi la società ha presentato un progetto pluriennale di espansione della sede di Empoli da 12 milioni di euro che porterà alla realizzazione di un edificio di cinque piani adiacente l'attuale stabilimento. Il nuovo edificio da 3.700 metri quadri permetterà un ampliamento della linea produttiva di gelato con un aumento di capacità di circa il 10%. Il progetto, che sarà diviso in quattro fasi e si concluderà nel 2026, prevede anche la realizzazione di spogliatoi, uffici qualità, i laboratori chimico e microbiologico, un'area ricreazione, spazi per attrezzature di cambio formato, infermeria e un parcheggio. Nel piano di espansione è prevista anche la realizzazione di una nuova linea produttiva nello stabilimento di Vinci.