Le 500 imprese top di Firenze e provincia. Così l’imprenditoria ha superato la crisi

Firenze, 2 marzo 2023 – Fiducia nel futuro dietro l’angolo e grande senso responsabilità di fronte alle sfide in atto. In questo clima è tornato in città l’incontro per tracciare una panoramica sulle realtà imprenditoriali fiorentine.

Si è svolto ieri alle Serre Torrigiani "Top 500 Firenze", l’iniziativa di PwC Italia, società leader per le consulenze aziendali, organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze che ha presentato i dati della ricerca sulle performance 2021 delle prime 500 imprese per fatturato del territorio provinciale. Dati racchiusi in un inserto speciale, presentato in anteprima nel corso dell’incontro, per poi essere distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione Firenze sabato 4 marzo. Un appuntamento che nasce dalla lunga e consolidata esperienza di PwC Italia a servizio dei territori per delineare il quadro della situazione economica, delle sue evoluzioni, dei suoi protagonisti e fornire strumenti utili a far crescere il territorio, tenendo conto anche del delicato contesto internazionale e post pandemico come ha sottolineato Francesco Forzoni, Partner PwC Italia.

Ad aprire l’incontro il saluto del vicedirettore de La Nazione, Luigi Caroppo. "La sinergia tra La Nazione e PwC mette in vetrina le eccellenze del nostro territorio. Dietro i numeri delle 500 aziende più performanti ci sono grandi valori come la cultura di impresa e la comunità-azienda. L’auspicio è che dal nostro territorio emerga, ancora una volta, la consapevolezza che la crescita delle imprese vuol dire benessere condiviso".

"Le imprese fiorentine hanno registrato mediamente, nel 2021, una crescita del fatturato pari al 29% - ha spiegato il professor Francesco Giunta, ordinario di Economia aziendale all’UniFi-. Una variazione superiore a quella nazionale riportata dall’Osservatorio Fnc sui bilanci delle società di capitali e tale da lasciar immaginare che le aziende abbiano recuperato interamente i volumi di vendita pre-pandemici". Durante l’evento poi un interessante confronto, moderato dalla giornalista de La Nazione Lisa Ciardi, Carlo Felice Chizzolini, direttore industriale e ambiente Sammontana, Francesco Forzoni, partner PwC Italia; Sandro Fratini, presidente Belvedere Angelico e WTB Hotels e Fabio Nocentini, executive Vice President Gruppo Savino Del Bene.