Findomestic, 29% italiani aiutati economicamente dai familiari

Firenze, 20 febbraio 2024 - Negli ultimi anni quasi 3 italiani su 10 (29%) hanno ricevuto un aiuto economico dalla propria famiglia, la maggior parte (23%) in modo ricorrente, soprattutto per pagare le bollette e la spesa alimentare. E' quanto rileva l'Osservatorio mensile Findomestic (gruppo Bnp Paribas) di febbraio, secondo cui il 10% degli italiani ha ricevuto un sostegno economico una tantum dai propri familiari sotto forma di prestito, donazione di denaro o di beni importanti. Sono soprattutto i genitori (60%) a prestare aiuto e in percentuale minore (13%) fratelli o sorelle. "L'analisi di febbraio - commenta Claudio Bardazzi, responsabile Osservatorio Findomestic - evidenzia una situazione economica che per il 40% delle famiglie italiane continua a essere 'molto' o 'abbastanza' problematica. Oltre la metà (52%) negli ultimi 3 mesi non è riuscita a risparmiare nulla del reddito guadagnato e l'inflazione rimane saldamente la preoccupazione principale di 6 italiani su 10. In questo quadro, secondo la nostra ultima indagine, l'aiuto familiare, spesso intergenerazionale, si rileva fondamentale per 3 famiglie su 10".