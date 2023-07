A Venezia 93,5 milioni per il Bosco dello Sport. Firenze, per il restyling dello stadio, chiede «pari trattamento»

Firenze, 4 luglio 2023 – La beffa, per Firenze, è arrivata subito ad inizio mattinata, dopo il caffè. Poche righe, ma chiare, diffuse dal Comune di Venezia. Il ministro dell'interno, di concerto con quelli dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, ha assegnato al Comune di Venezia 93,5 milioni di euro, per il finanziamento del progetto del "Bosco dello Sport" di Venezia. E Firenze e il restyling dello stadio Artemio Franchi? Si chiede parità di trattamento. "Il governo ha trovato una soluzione per Venezia, dimostrando che è possibile finanziare questo tipo di interventi – ha detto l'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione -. A questo punto ci aspettiamo pari trattamento per Firenze, altrimenti saremmo di fronte a una gravissima e inaudita discriminazione politica”. Si chiede dunque “parità di trattamento”. Senza invidie per Venezia. “Siamo felici per la città di Venezia, con la quale abbiamo condiviso passo passo tutte le problematiche e le riunioni fatte sui nostri due progetti", ha tenuto a precisare Guccione.

Ieri l'assessore in Consiglio comunale aveva detto: "In questi giorni sono stato messo a corrente di una lettera ricevuta dal Comune da parte del segretariato generale della Commissione europea che è la risposta al nostro accesso agli atti riguardo alla scelta del definanziamento dei 55 milioni. Dispiace davvero leggere che il governo italiano si è trincerato dietro la possibilità che le istituzioni hanno di non divulgazione dei documenti e quindi di negare l'accesso agli atti al Comune di Firenze".

Niccolò Gramigni