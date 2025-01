Corriere della droga bloccato al casello di Calenzano grazie al fiuto del cane Geremy

Firenze, 16 gennaio 2025 - E' stato il fiuto di Geremy a scovare oltre tre chili di cocaina pronti a finire nel mercato dello spaccio. L'infallibile cane anti droga ha annusato la sostanza stupefacente e portato i suoi conduttori a scovare una sorta di vano appositamente creato all'interno del veicolo per nascondere il "bottino". Un trucchetto che non è passato inosservato.

Il sequestro da parte della guardia di finanza

E' il frutto dell'operazione dei militari del comando provinciale della guardia di finanza, in collaborazione con il personale della polizia stradale del capoluogo toscano, che hanno arrestato un corriere della droga che stava trasportando per la precisione 3,5 chili di cocaina. L'uomo, di nazionalità marocchina, che vanta precedenti di polizia per reati legati agli stupefacenti, è stato individuato tra le centinaia di persone che quotidianamente transitano in uscita al casello autostradale di Calenzano.

Al momento del controllo, con nonchalance invidiabile, avrebbe cercato di mantenere la calma senza però riuscirci né convincere le forze dell'ordine. Infatti, alla vista dell’unità cinofila della guardia di finanza, ha iniziato a mostrare evidenti segni di nervosismo che hanno insospettito gli operanti, i quali hanno deciso di approfondire l'identificazione.

Grazie al fiuto di Geremy, il nome del cane antidroga, il quale ha segnalato la presenza di droga all’interno del veicolo, è stato individuato, durante le operazioni di perquisizione, un doppiofondo appositamente ricavato nell’autovettura e attivato mediante un comando elettromagnetico al cui interno erano nascosti 3,5 chili di cocaina suddivisi in tre panetti. Poliziotti e finanzieri hanno quindi sottoposto a sequestro il mezzo e lo stupefacente nonché arrestato l’uomo che è risultato anche essere sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. Al termine delle operazioni, l'uomo è finito in manette.