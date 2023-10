Aggredita alle spalle alla fermata del bus. Voleva rapinarla di borsa e collana

Firenze, 19 ottobre 2023 - Aggredita alla fermata dell'autobus. È successo a una donna di 52 anni che è stata salvata dai passanti. Secondo quanto ricostruito, alle 22.30 di martedì 17, una signora residente nel quartiere Castello, dopo essere scesa dall’autobus di linea per far rientro a casa, è stata aggredita alle spalle da un malintenzionato – sceso dal mezzo insieme a lei – che ha tentato di strapparle la collanina in oro e la borsa.

La donna, di origini rumene di 52 anni, vistasi afferrata ha però iniziato a urlare chiedendo aiuto. Le persone che passavano di lì sono immediatamente corse in suo aiuto. Subito dopo è arrivata una pattuglia di carabinieri che ha arrestato un uomo, rumeno di 39 anni, per tentata rapina.