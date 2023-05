Dalle Cascine alla stazione, blitz dei carabinieri: denunce e arresti

Firenze, 29 maggio 2023 – Controlli a tappeto dei carabinieri nella zona tra la stazione e le Cascine. Nel corso del fine settimana, i militari, con l'aiuto di una unità cinofila antidroga hanno effettuato un servizio coordinato con una serie di controlli in piazza della Stazione e vie adiacenti e presso il parco delle Cascine e vie limitrofe, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Tre persone sono state arrestate e due denunciate. Controllate oltre 60 persone e 27 veicoli.

In particolare sono stati arrestati un 25enne della Guinea e un 33enne del Gambia, entrambi in Italia senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sorpresi mentre utilizzavano tre carte di credito, risultate provento di furto, per prelevare diversi pacchetti di sigarette dal distributore automatico collocato presso la "Tabaccheria 21", di via Alamanni.

Da successivi accertamenti è emerso infatti che le carte erano state rubate da un furgone aziendale in sosta in via del Visarno e che i rei, oltre alle sigarette, avevano acquistato anche 23 biglietti della tramvia trovati nella loro disponibilità insieme a 2 grammi di cocaina. I due arrestati dovranno rispendere dell’ipotesi di reato di indebito utilizzo carte di credito.

Un altro arresto, in flagranza, è stato eseguito nei confronti di in 78enne francese, senza fissa dimora, il quale, veniva bloccato subito dopo aver lanciato numerose pietre contro il palazzo sede del Consolato generale di Francia, danneggiandone una finestra. Per lui l’accusa è di danneggiamento aggravato.

Inoltre sono stati denunciate in stato di libertà altre due persone: un 30enne di Bagno a Ripoli per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti poiché, sottoposto a controllo in piazza Vittorio Veneto, è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish e 1 grammo di “cocaina ”, nonché della somma di 40 euro ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Denunciata anche una 24enne fiorentina bloccata nei pressi della fermata della tramvia Alinari subito dopo aver colpito tre autovetture, danneggiando lo specchietto retrovisore di una di queste, tutte parcheggiate in via Guelfa. Da successivi accertamenti è emerso che la ragazza era stata colta da uno scatto d’ira a seguito di una lite con il fidanzato.

Infine, grazie al pastore tedesco “Battman”, sono stati rinvenuti tra la vegetazione e sequestrati a carico di ignoti 34 involucri contenenti 17 grammi di cocaina e 5 involucri contenenti 60 grammi di hashish.