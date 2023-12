Da Firenze un aiuto ai bambini della Georgia grazie al Rotary Club Firenze Granducato

Firenze, 14 dicembre 2023 - Si è svolta domenica 3 dicembre presso il teatro Aurora a Scandicci la consegna del service del Rotary Club Firenze Granducato a sostegno della comunità georgiana di Firenze. Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre ai dirigenti del Rotary Club Firenze Granducato, il vice sindaco della città di Scandicci Claudia Sereni, il Consigliere delegato della città di Firenze Mirco Ruffilli, il console Georgiano Eka Ninua, e l’Archimandrita della Chiesa Ortodossa Georgiana Andrea Latsabidze. Il service, che ha visto la consegna di materiale didattico alla scuola domenicale per i bambini georgiani del territorio fiorentino e di materiale musicale alla scuola di musica e ballo georgiana, è stato realizzato grazie alle donazioni avvenute a seguito dell’evento dello scorso 12 ottobre presso il Teatro Puccini a Firenze. Evento che ha visto la partecipazione di numerose persone affascinate da uno spettacolo emozionante di musica e cori tradizionali georgiani, alla quale hanno partecipato rinomati artisti. La serata è stata presentata dalla Dottoressa Marina Kevkhishivili – Presidente dell’Associazione Culturale Italo Georgiana Iberia – che ha tenuto una breve conferenza sulla storia e la cultura georgiana, e sulle tradizioni artistiche che con polifonici caucasici fanno parte del patrimonio immateriale dell’Unesco. L’evento del 12 ottobre ha visto inoltre la partecipazione del corpo diplomatico a partire dalle Ambasciate della Georgia in Italia e in Vaticano, rappresentate dalla Dottoressa Maka Gurgenidze, le autorità ecclesiastiche ortodosse e cattoliche. L’evento è stato patrocinato dal Rotary 2071, Regione Toscana, Comune di Firenze, Ambasciata della Georgia in Vaticano.

