Metrocittà Firenze, 230mila euro per le associazioni culturali

Firenze, 4 aprile 2025 - La Città metropolitana di Firenze, con un nuovo bando, ha stanziato contributi a favore di enti ed associazioni culturali con sede nel territorio metropolitano, o che comunque promuovono attività sul territorio, per l'anno 2025 e per un importo complessivo di 230.000 euro, che potrà essere incrementato secondo le disponibilità di bilancio. "Siamo determinati - sottolinea in una nota la sindaca Sara Funaro - nel realizzare le politiche di sostegno alle iniziative che si caratterizzano per la loro importanza culturale, con riferimento alla direzione artistica e agli spettacoli proposti, offrendo di fatto un servizio capillare in tutti i centri del territorio metropolitano. Questo è un punto rilevante della nostra azione, per declinare in modo diffuso la ricchezza dell'offerta culturale e farne occasione di crescita corale". Il bando è finalizzato "al sostegno alle iniziative di tipo culturale sul territorio metropolitano, da svolgersi entro il 2025, che si caratterizzano per la loro importanza culturale (sia con riferimento alla direzione artistica che degli spettacoli proposti), i destinatari del progetto, l'obiettivo di rivitalizzazione e valorizzazione di specifiche aree e luoghi del territorio metropolitano". "La Città metropolitana - spiega la consigliera metropolitana delegata alla cultura Claudia Sereni - mette in atto nuove strategie per cogliere ulteriormente le richieste delle associazioni. I punteggi daranno rilevanza anche alla capacità di valorizzare tutte le aree. Offriamo così maggiori possibilità di partecipazione a sostegno di chi sul territorio si dedica alla valorizzazione della cultura".