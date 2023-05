Sesto Fiorentino e la Libreria Rinascita: i festeggiamenti per i cinquant’anni

Sesto Fiorentino (Firenze), 13 maggio 2023 – Una settimana di festeggiamenti per i 50 anni della Libreria Rinascita nella sede di piazza Ginori conclusa, ieri, con una festa finale, un reading che ha visto protagonisti i gruppi di lettura della libreria e l’immancabile torta.

Gli auguri ed i saluti dell’amministrazione comunale sono stati portati dal primo cittadino Lorenzo Falchi. Per celebrare il compleanno, un record in un Paese in cui si legge sempre meno, sono arrivati a Sesto alcuni degli autori più gettonati del momento: da Daniele Mencarelli con il suo ultimo «Fame d’aria» a Francesca Giannone che ha presentato il suo best seller «La portalettere» e diversi sono stati anche gli appuntamenti per i più piccoli.

Tra gli ospiti anche il ‘profeta in casa’ Luca Scarlini, sestese intervistato da Marco Vichi sul suo recentissimo libro «Le streghe non esistono», che ha attirato un notevole pubblico viste anche le vicende trattate nel libro nel quale l’autore, raccontando un anno specifico, il 1975, rivive anche il suo difficile rapporto con un padre legato visceralmente all’ideologia comunista e quello invece decisamente più affettuoso con la madre.

Alla libreria sono stati indirizzati anche gli auguri ‘social’ di altri scrittori famosissimi più volte ospiti della libreria: Maurizio de Giovanni, Stefania Auci, Massimo Carlotto, Gabriella Genisi, Viola Ardone, Patrizia Rinaldi solo per citarne pochi.

