Laapataa Ladies vince il 24/o River to River Florence Indian Film Festival

Firenze, 11 dicembre 2024 - È “Laapatas Ladies” (India, 2023, 124’), opera selezionata per rappresentare l’India nella corsa agli Oscar firmata dalla regista Kiran Rao, ad aggiudicarsi quest’anno il River to River Audience Award, riconoscimento del pubblico per il miglior lungometraggio in concorso al 24/o River to River Florence Indian Film Festival, l’unico evento cinematografico in Italia interamente dedicato alla cinematografia e alla cultura dell’India, con la direzione di Selvaggia Velo.

“Satira tagliente - si legge in una nota - che affronta con ironia la tematica della cultura patriarcale in India, il film interpretato dalla superstar Nitanshi Goel segue le vicende di due giovani spose che, a causa dell’abito matrimoniale identico e del velo che copre a entrambe il volto, durante un viaggio in treno si ritrovano scambiate dai rispettivi mariti. La situazione finirà per portare alla luce il lato oscuro dei matrimoni combinati, la persistente tradizione delle nozze forzate e la violenza che spesso dilaga tra le mura domestiche”. “Laapataa Ladies” è stato presentata in prima nazionale nell’ambito della manifestazione, che si è tenuta tra il 5 e il 10 dicembre al cinema La Compagnia di Firenze in collaborazione e con il patrocinio dell’Ambasciata dell’India, sotto l'egida di Fondazione Sistema Toscana nell’ambito del programma 50 Giorni di Cinema a Firenze e con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione Cr Firenze.