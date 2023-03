La Fondazione Zeffirelli in tournèe. Grande mostra di costumi e bozzetti

La mostra

Firenze, 20 marzo 2023 – La Fondazione Zeffirelli in tournèe a San Daniele del Friuli (Udine): è stata inaugurata con grande successo di pubblico nel Palazzo del Monte di Pietà di San Daniele, la mostra "Il mondo di Zeffirelli" dedicata al Maestro per i cento anni dalla nascita. Attraverso fotografie, appunti, schizzi preparatori e costumi, la mostra rievoca ben 28 allestimenti che il Maestro mise in scena nei più grandi teatri del mondo.

La mostra organizzata da Scriptorium Foroiuliense e dal Comune di San Daniele in collaborazione con la Fondazione Franco Zeffirelli onlus sarà visitabile fino al 21 maggio.

Per riscoprire, attraverso i suoi disegni e bozzetti, l'incredibile capacità di passare con ineguagliabile maestria dall'opera alla prosa, dal cinema alla televisione, lasciando sempre una traccia indelebile. “Mira a questo obiettivo - spiega il presidente dello Scriptorium Foroiuliense, Roberto Giurano - È doveroso, quindi, rendere omaggio a un grande maestro della nostra arte nel centenario della sua nascita. Oggi esaltiamo tutti quanti il suo lavoro e lo ricordiamo per l'uomo d'arte poliedrico e visionario che è stato". “Il regista - ha ricordato il presidente della Fondazione, Pippo Zeffirelli - in 75 anni di carriera ha curato la regia di ben cento spettacoli d'opera, 26 spettacoli di prosa e 16 film, disegnandone le scene e spesso anche i costumi. Ha anche realizzato per la televisione tre documentari e la serie 'Gesù di Nazareth' che riportò un grande successo internazionale. Le opere del Maestro sono state rappresentate innumerevoli volte nei più grandi teatri del mondo. Solo al Metropolitan di New York le sue 11 diverse produzioni hanno generato più di 1800 rappresentazioni. Tutti i suoi lavori nascono dal disegno, attraverso un'approfondita ricerca storica e con l'impiego della sua fervida immaginazione artistica. Come si può evincere da questa mostra - ha concluso -, sia nella fase progettuale, sia in ogni bozzetto preparatorio è evidente la descrizione dettagliata della scena, delle luci e anche un inizio di impostazione di regia immaginata e curata nei minimi particolari, sempre con un risultato di alto valore artistico".