Cultura in fattoria, ecco Bucolica Open Farm. Oltre 30 appuntamenti per raccontare il mondo rurale

Firenze, 7 giugno 2023 - Raccontare il mondo rurale in maniera contemporanea, avvicinare la città alla campagna e fornire spunti di riflessione su temi di necessità impellente. A partire dal 9 giugno oltre 30 appuntamenti in 3 mesi per avvicinarsi a queste istanze, fra concerti di canzoni popolari fiorentine e world music, visite in apiario e passeggiate guidate nell’azienda agricola, yoga, bagno sonoro, escursioni, presentazioni, incontri, laboratori e dj set.

È il programma della quarta stagione di Open Farm, la rassegna estiva di Bucolica Circolo Culturale Agricolo: una fattoria dove l'agricoltura diventa un mezzo per fare cultura. Fino a metà settembre tantissime iniziative per poter toccare con mano un micro sistema di narrazione e produzione agricola che inizia e finisce la propria filiera nell’arco di 100 metri. “Il modo in cui produciamo il nostro cibo è connesso in maniera indissolubile alla difesa dell’ambiente, della nostra salute, quella dei territori, del tessuto sociale e delle comunità che li abitano. La fattoria apre le porte con il bar agricolo ed un programma di attività culturali che vanno ad affiancare la novità dell’Osteria Bucolica e la rivendita dei prodotti agricoli” - affermano i fratelli Filippo e Riccardo Zammarchi, il primo agronomo, urban farmer, appassionato di agri-ecologia e permacultura, il secondo organizzatore di eventi musicali ed enogastronomici, appassionato di materie prime e tradizioni locali. Venerdì 9 giugno l'apertura con gil Z/F Zedef: un duo di percussionisti e producers, evocatori di orizzonti lontani con ritmi antichi, sospinti dal potere comunicativo delle loro percussioni.

Niccolò Gramigni