Antico quadro rubato in una chiesa del Mugello ritrovato in una casa d'aste a Napoli

Firenze, 13 maggio 2023 – Era stato rubato, ma adesso verrà restituito. Si tratta del dipinto Madonna con bambino tra i Santi Giovannino e Giuseppe trafugato nel 1988 dalla chiesa di Sant'Ansano di Borgo San Lorenzo (Firenze).

E’ stato recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, guidati dal Capitano Massimiliano Croce e sarà restituito il prossimo 16 maggio alla Curia Arcivescovile di Firenze, alla presenza del Cardinale Giuseppe Betori.

L'attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, attraverso indagini d'iniziativa riguardanti il monitoraggio di siti internet, ha permesso ai militari dell'Arma di localizzare l'opera oggetto di furto presso una casa d'aste napoletana. Di fondamentale importanza per l'individuazione del prezioso bene è risultata la comparazione dell'immagine con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti gestita dal Comando carabinieri Tutela patrimonio culturale-Tpc, che ne ha confermato la provenienza illecita.

Questa restituzione, si legge in una nota dell'Arma, avvalora l'importanza dell'opera di sensibilizzazione che le articolazioni del Comando Tpc compiono presso gli Uffici Diocesani, anche attraverso la divulgazione della pubblicazione ‘Linee Guida per la Tutela dei Beni Culturali Ecclesiastici’, realizzata nel 2014 in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana. La pubblicazione oltre a contenere consigli pratici per la difesa dei beni chiesastici, diffonde e valorizza le iniziative di catalogazione e censimento dei beni custoditi nei luoghi di culto.