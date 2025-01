Al via la 17esima edizione di TeatRotary

Firenze, 25 gennaio 2025 - Si apre lunedì la 17esima edizione di TeatRotary, la rassegna-concorso dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, che torna a calcare il palco del Teatro Le Laudi, in via Leonardo da Vinci. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Firenze Est presieduto da Michele Reali, è come da tradizione a scopo solidale e si propone di raccogliere fondi a favore di End Polio Now – la campagna internazionale per l’eradicazione della poliomielite firmata Rotary International –, ma anche di sostenere il panorama del teatro amatoriale del nostro territorio. La kermesse si apre lunedì sera con la Compagnia Il camerino volante in “Rose e Crisantemi” di Roberto Vergelli, prosegue il 3 febbraio con la Compagnia Stabile del Riccio in “Vinsanto e Centrini” di Massimo Sallei e il 17 febbraio con l’Associazione Culturale PARO PARO in “Ho una figlia bellissima” di Valerio Di Piramo. Il pubblico fungerà da giuria, decretando i vincitori nella serata finale del 24 febbraio, quando la Compagnia La Martinicca di Piazzano (vincitrice dell’ultima edizione), si esibirà fuori concorso in “Una questione delicata” di Antonella Zucchini. Gli spettacoli iniziano tutti alle 21.00 e l’ingresso è libero, con raccolta di offerte per finanziare la campagna contro la polio. Per informazioni contattare il 348 7880448 o scrivere a [email protected].