A Firenze dal 15 al 20 ottobre “In Memoriam”, la lirica omaggia il baritono Rolando Panerai

Firenze, 9 ottobre 2024 – Il baritono Rolando Panerai, una delle figure più importanti nella scena artistica internazionale, celebre per le sue interpretazioni in opere liriche come “La traviata”, “La bohème” e “Gianni Schicchi” e per aver collaborato con i più grandi direttori d’orchestra e cantanti della sua epoca come Maria Callas, Luciano Pavarotti, Carlo Maria Giulini e Herbert von Karajan, sarà il protagonista della tre giorni dedicata alla sua memoria in occasione del centenario dalla sua nascita (1924-2024). L’iniziativa “In Memoriam” è organizzata da Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond Tourism e Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Firenze e Toscana con la direzione artistica del professor Stanislaw Daniel Kotlinski, allievo e grande amico di Panerai, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Istituto Nazionale Tostiano di Ortona.